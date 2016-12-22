Идущая на второй тур Орлова обратилась к владимирцам «просто как человек»

После визита в область чиновника из Кремля Светлана Орлова, готовящаяся ко второму туру на выборах губернатора Владимирской области, записала видеообращение к избирателям

Светлана Орлова (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которой предстоит второй тур выборов главы региона, обратилась к избирателям «по-человечески».

По ее словам, «финансовых, экономических, производственных изменений» недостаточно для победы на выборах. «Если люди не чувствуют, что все это в конечном счете делается именно ради них, то любые результаты, достижения просто обесцениваются», — сказала Орлова в видеообращении к избирателям.

На выборах губернатора Орлова, идущая от «Единой России», получила 36,42% голосов, ее оппонент — представитель ЛДПР Владимир Сипягин — набрал 31,36%. В регионе назначен второй тур выборов.

Результат первого тура Орлова назвала «неожиданным». Она пообещала исправить свои ошибки и работать для этого со всеми. «Признательна тем, кто говорит о нашем наболевшем: о нехватке мест в детских садах, о том, что трудно попасть на прием к врачу, что зарплаты низкие, и о других проблемах и заботах, с которыми сталкиваются жители наших городов и сел», — добавила губернатор.

Она предложила запустить проект «Народное решение», чтобы «люди принимали непосредственное участие в управлении областью». Орлова не пояснила, в каком формате такой проект будет работать.

Как ранее писал РБК, Владимирскую область посещал начальник управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин. Он и другой кремлевский чиновник — начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев — побывали в регионах, где предстоят вторые туры, для контроля за ходом кампаний кандидатов в губернаторы.