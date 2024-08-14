 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США заявили о продолжении помощи ВСУ после атак на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

США отказались комментировать атаки на Курскую область, но пообещали, что продолжат оказывать военную поддержку Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Я не собираюсь размышлять об этом [об атаках на Курскую область]. Не собираюсь спекулировать», — ответила пресс-секретарь на вопрос журналистов о боевых действиях в регионе.

Она также заявила о непричастности США к атакам на регион. Жан-Пьер заверила, что страна будет «продолжать, как это было в течение последних двух лет, более двух с лишним двух лет, продолжать оказывать помощь Украине».

Белый дом пообещал узнать у Украины о целях атаки на Курскую область
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Накануне действующий президент США Джо Байден также отказался комментировать вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области.

Ранее, 7 августа, представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина вправе самостоятельно принимать решения о проведении каких-либо операций. Российский президент Владимир Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией».

Нападение украинских военных на Курскую область произошло утром 6 августа, боевые действия продолжаются в регионе до сих пор. На следующий день, 7 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Белый дом Военная операция на Украине
Материалы по теме
Белый дом пообещал узнать у Украины о целях атаки на Курскую область
Политика
Байден отказался комментировать вторжение ВСУ в Курскую область
Политика
Байден счел нападение ВСУ на Курскую область «дилеммой для Путина»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Вэнс заявил, что Харрис не сможет «противостоять» ПутинуПолитика, 00:31
«Реал» в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФАСпорт, 14 авг, 23:52
В Глушковском районе Курской области объявили обязательную эвакуациюПолитика, 14 авг, 23:51
Bloomberg узнал возможную цель Ирана при ударе по ИзраилюПолитика, 14 авг, 23:50
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14 авг, 23:48
Мбаппе забил дебютный гол за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФАСпорт, 14 авг, 23:27
США заявили о продолжении помощи ВСУ после атак на Курскую областьПолитика, 14 авг, 23:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт на фестивальОбщество, 14 авг, 23:08
Россия призвала Израиль прекратить провокации у мечети Аль-АксаПолитика, 14 авг, 22:58
Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с РоссиейПолитика, 14 авг, 22:42
Москва призвала МАГАТЭ публично назвать ответственных за атаки на ЗАЭСПолитика, 14 авг, 22:30
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле ГорловкиПолитика, 14 авг, 22:18
Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медицинской помощиПолитика, 14 авг, 22:02
В Киеве в руках посетителя кафе взорвалась учебная гранатаОбщество, 14 авг, 22:00