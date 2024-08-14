США заявили о продолжении помощи ВСУ после атак на Курскую область
США отказались комментировать атаки на Курскую область, но пообещали, что продолжат оказывать военную поддержку Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
«Я не собираюсь размышлять об этом [об атаках на Курскую область]. Не собираюсь спекулировать», — ответила пресс-секретарь на вопрос журналистов о боевых действиях в регионе.
Она также заявила о непричастности США к атакам на регион. Жан-Пьер заверила, что страна будет «продолжать, как это было в течение последних двух лет, более двух с лишним двух лет, продолжать оказывать помощь Украине».
Накануне действующий президент США Джо Байден также отказался комментировать вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области.
Ранее, 7 августа, представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина вправе самостоятельно принимать решения о проведении каких-либо операций. Российский президент Владимир Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией».
Нападение украинских военных на Курскую область произошло утром 6 августа, боевые действия продолжаются в регионе до сих пор. На следующий день, 7 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и контртеррористической операции.
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