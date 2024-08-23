Конфликт на Украине «пробудил» оборонную промышленность ЕС, она развивается, но требуется большее усиление военных возможностей, считает Боррель. Россия осуждает любую помощь Запада Киеву

Жозеп Боррель (Фото: Dominika Zarzycka / Global Look Press)

Военная операция на Украине сработала как будильник для оборонной промышленности ЕС и теперь объединение развивает возможности в этой отрасли, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на международной конференции в Испании Quo vadis, Europa? («Куда идешь, Европа?»). Трансляция мероприятия шла в X (Twitter).

«В настоящее время мы их [производственные мощности] развиваем. Сделали бы мы это, если бы не война на Украине? Нет! Это сработало как будильник. Ты просыпаешься от того, что тебя кто-то будит и говорит: «Эй, нужно отправить 255 снарядов на Украину». Сколько мы их производим? Немного. Сколько их нужно? Много», — сказал Боррель. Он отметил, что ЕС нуждается в наращивании военных возможностей.

По его словам, альтернативы НАТО в вопросах территориальной защиты Европы нет, однако европейцам необходимо «делать больше» в рамках альянса, что в итоге приведет к усилению всех сторон.

«Когда мы увидели угрозы, которые стоят перед нами, мы поняли, что мы должны быть более самостоятельными. Когда кто-то в определенных странах Евросоюза говорит о том, что нужно построить независимую европейскую обороноспособность, есть опасения, что это послужит сигналом для США позволить нам защищаться самостоятельно. Хотя для многих европейских стран, особенно близких к России, единственной гарантией безопасности является та, которую предоставляют США», — отметил Боррель. Он привел в пример отказ Финляндии и Швеции от призывов создать европейскую армию в пользу вступления в НАТО.

Вместе с тем глава дипломатии ЕС указал на отсутствие военных миссий в Африке и неактивном контингенте НАТО в ЦАР. «Мы потеряли там свое присутствие. И в некотором смысле мы впали в зависимость от того, что решают эти военные формирования, контролируемые Россией», — заключил он.

Москва осуждает любую помощь Украине, указывая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Ряд западных политиков выражали уверенность в том, что в случае победы в конфликте на Украине Россия атакует страны НАТО. В частности, об этом говорил президент США Джо Байден. Российский лидер Владимир Путин называл «чушью полной» подобные заявления и утверждал об отсутствии территориальных претензий к странам — членам НАТО и интереса воевать с ними.