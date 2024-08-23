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Военная операция на Украине ,  
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Боррель сравнил конфликт на Украине с будильником для обороны ЕС

Боррель: конфликт на Украине стал будильником для оборонной промышленности ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт на Украине «пробудил» оборонную промышленность ЕС, она развивается, но требуется большее усиление военных возможностей, считает Боррель. Россия осуждает любую помощь Запада Киеву
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Dominika Zarzycka / Global Look Press)

Военная операция на Украине сработала как будильник для оборонной промышленности ЕС и теперь объединение развивает возможности в этой отрасли, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на международной конференции в Испании Quo vadis, Europa? («Куда идешь, Европа?»). Трансляция мероприятия шла в X (Twitter).

«В настоящее время мы их [производственные мощности] развиваем. Сделали бы мы это, если бы не война на Украине? Нет! Это сработало как будильник. Ты просыпаешься от того, что тебя кто-то будит и говорит: «Эй, нужно отправить 255 снарядов на Украину». Сколько мы их производим? Немного. Сколько их нужно? Много», — сказал Боррель. Он отметил, что ЕС нуждается в наращивании военных возможностей.

По его словам, альтернативы НАТО в вопросах территориальной защиты Европы нет, однако европейцам необходимо «делать больше» в рамках альянса, что в итоге приведет к усилению всех сторон.

«Когда мы увидели угрозы, которые стоят перед нами, мы поняли, что мы должны быть более самостоятельными. Когда кто-то в определенных странах Евросоюза говорит о том, что нужно построить независимую европейскую обороноспособность, есть опасения, что это послужит сигналом для США позволить нам защищаться самостоятельно. Хотя для многих европейских стран, особенно близких к России, единственной гарантией безопасности является та, которую предоставляют США», — отметил Боррель. Он привел в пример отказ Финляндии и Швеции от призывов создать европейскую армию в пользу вступления в НАТО.

Боррель признал участие Евросоюза в конфликте на Украине
Политика
Жозеп Боррель

Вместе с тем глава дипломатии ЕС указал на отсутствие военных миссий в Африке и неактивном контингенте НАТО в ЦАР. «Мы потеряли там свое присутствие. И в некотором смысле мы впали в зависимость от того, что решают эти военные формирования, контролируемые Россией», — заключил он.

Москва осуждает любую помощь Украине, указывая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Ряд западных политиков выражали уверенность в том, что в случае победы в конфликте на Украине Россия атакует страны НАТО. В частности, об этом говорил президент США Джо Байден. Российский лидер Владимир Путин называл «чушью полной» подобные заявления и утверждал об отсутствии территориальных претензий к странам — членам НАТО и интереса воевать с ними.

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Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Жозеп Боррель оборона Военная операция на Украине
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