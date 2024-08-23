Увеличит ли приостановка кампании Кеннеди-младшего шансы Трампа на победу

23 августа Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке президентской кампании в США и поддержал республиканца Дональда Трампа. Как решение главного независимого кандидата повлияет на расклад сил — в статье РБК

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Kevin Wurm / Reuters)

Роберт Кеннеди-младший, который баллотировался на пост президента США как независимый кандидат, в пятницу, 23 августа, объявил, что приостанавливает президентскую кампанию, и выступил в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Имя Кеннеди останется в бюллетенях большинства штатов, где ему удалось зарегистрироваться кандидатом. Он призвал своих сторонников голосовать за него, если они живут в преимущественно прореспубликанских или продемократических штатах. Однако в примерно десятке колеблющихся штатах, где позиции двух ведущих кандидатов максимально близки, он намерен снять свою кандидатуру, чтобы не быть спойлером.

Трамп поблагодарил Кеннеди за поддержку и назвал его «отличным парнем, которого все уважают». Независимый кандидат рассказал, что республиканец предлагал ему пост в своей администрации.

По данным источников CNN, Кеннеди планирует принять участие в предвыборных мероприятиях в поддержку Трампа, а также будет выступать вместе с ним. Соратники республиканца и независимого кандидата призывали Кеннеди продвигать бывшего президента на различных платформах, включая шоу Такера Карлсона и подкаст Джо Рогана, отметили собеседники телеканала.

Почему Роберт Кеннеди-младший приостановил кампанию

Выступая в Фениксе (штат Аризона) с обращением к нации, Кеннеди заявил, что не верит в возможность своей победы в условиях «безжалостной, систематичной цензуры и контроля за СМИ» со стороны Демпартии. «Поэтому я не могу с чистой совестью просить сотрудников и волонтеров своей кампании продолжить перерабатывать или просить своих доноров продолжать давать деньги, если я не могу честно сказать им, что у меня есть реальный шанс попасть в Белый дом», — рассказал он.

Кеннеди также отметил, что его участие в выборах в колеблющихся штатах может поспособствовать победе демократов, с которыми он не согласен по ряду ключевых для него вопросов, включая конфликт на Украине. Политик рассказал, что после выступления Харрис на съезде Демпартии США накануне у него сложилось впечатление, что в качестве президента она будет ярым сторонником «этой и других военных авантюр неоконсерваторов». При этом Трамп неоднократно заявлял о своей готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и «закончить войну за день» в случае своего избрания. Лишь одно это, по словам Кеннеди, оправдывает его решение поддержать предвыборную кампанию республиканца.

«Три важные причины побудили меня в первую очередь принять участие в этой предвыборной гонке, и это основные причины, которые убедили меня покинуть Демократическую партию и баллотироваться как независимый кандидат, а теперь выразить свою поддержку президенту Трампу», — подчеркнул он.

Решению Кеннеди предшествовал громкий скандал: в начале августа политик признался, что почти десять лет назад отвез и оставил в Центральном парке Нью-Йорка тушку медвежонка, которую нашел ранее на обочине за городом. Он пояснил, что положил ее в багажник, чтобы затем разделать на мясо (это законно при наличии лицензии, и она у Кеннеди была), но после встречи с друзьями понял, что не успевает сделать это, поскольку ему нужно было лететь в другое место. Тогда Кеннеди пришла в голову идея оставить тушку в парке вместе со старым велосипедом, обставив все так, будто медвежонка сбил велосипедист. Это показалось ему смешным, потому что незадолго до этого власти Нью-Йорка проложили множество велодорожек из-за участившихся ДТП с участием велосипедистов. Кеннеди-младший также сделал фото с тушкой животного, засунув ему в пасть руку и скорчив гримасу боли — этот снимок был опубликован журналом The New Yorker.

Это не единственный экстравагантный поступок независимого кандидата в президенты. В мае он признался, что червь-паразит будто бы съел часть его головного мозга, а в июле журнал Vanity Fair опубликовал статью, в которой утверждалось, что во время поездки в Корею Кеннеди съел собаку; материал сопровождался фотографией Кеннеди, который держит зажаренную тушку животного. Сам Кеннеди заявил, что это коза, а фото было сделано в Патагонии.

К 21 августа предвыборному штабу Кеннеди удалось добиться включения его имени в избирательные бюллетени 24 штатов, включая три колеблющихся, где позиции демократов и республиканцев максимально близки: Аризону, Мичиган и Северную Каролину. Еще в 22 штатах, включая колеблющиеся Висконсин, Джорджию, Неваду и Пенсильванию, решение о допуске политика к выборам ожидалось в ближайшее время. 22 августа предвыборный штаб Кеннеди-младшего подал заявление на исключение его имени из бюллетеней штата Аризона, а 23 августа аналогичное прошение было подано в Пенсильвании.

Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Его отец, Роберт Кеннеди, в 1968 году также выдвигался на пост главы государства, но был застрелен в Лос-Анджелесе палестинским террористом Серханом Серханом во время предвыборного турне. Это произошло еще до национальной конвенции Демократической партии, которой предстояло определиться с кандидатом от партии. Кеннеди-младший получил степень юриспруденции и большую часть своей карьеры посвятил защите окружающей среды. В последние годы он увлекся конспирологическими теориями и выступал против вакцинации. В апреле 2023 года Кеннеди-младший объявил о решении баллотироваться на пост президента США от Демпартии, однако впоследствии выдвинулся в качестве независимого кандидата, основав собственную партию — «Мы, народ» (We the People).

Как решение Кеннеди-младшего повлияет на президентскую гонку

С 1853 года президентами США становились демократы или республиканцы, хотя в выборах неизменно участвовали независимые и беспартийные кандидаты. Опрос общественного мнения, проведенный на самом старте президентской гонки, давал Кеннеди-младшему 22% — это был его максимум. Уже в мае—июле 2024 года опросы пророчили политику в среднем около 12% — шансов на победу у него не было, однако этого было достаточно, чтобы повлиять на результаты кого-либо из партийных кандидатов в колеблющихся штатах.

Считалось, что наибольшую угрозу Кеннеди-младший представлял действующему президенту США — предвыборный штаб Джо Байдена даже нанял целую команду юристов для борьбы с независимыми кандидатами и особенно с Кеннеди. (Республиканцы, как сообщал Axios, были уверены, что при необходимости смогут с легкостью разубедить свой электорат голосовать за Кеннеди, напомнив его высказывания насчет защиты окружающей среды и других проблем, близких к «левой повестке».) Однако после снятия Байдена и выдвижения Камалы Харрис поддержка Кеннеди снизилась на несколько процентных пунктов — в среднем до 5%.

Павел Дубравский, политтехнолог и политический аналитик, автор телеграм-канала Campaign Insider, отметил в беседе с РБК, что сход Кеннеди с дистанции скорее сыграет на руку Трампу. Когда Байден был в гонке, независимый кандидат перетягивал на себя часть электората, недовольного действующим президентом. Однако после того, как Байдена сменила Харрис, Кеннеди стал «отъедать» больше процентов уже у Трампа.

Тот факт, что кампания Кеннеди стала перетягивать голоса Трампа, подтвердила и его кандидат в вице-президенты Николь Шанахан 20 августа. По ее словам, предвыборный штаб Кеннеди столкнулся с выбором: либо остаться в гонке и попытаться сформировать новую партию, рискуя тем самым поспособствовать победе тандема Харрис — Уолц, либо сняться с выборов, поддержав Трампа. Шанахан посетовала, что Демократическая партия и связанные с ней комитеты по политической активности (PAC) превратили команду Кеннеди в «спойлеров». Как следует из исследования Pew Research Center от 14 августа, часть респондентов, которые прежде заявляли о поддержке Кеннеди, после выдвижения Харрис решили отдать свои голоса за нее.

«Снятие Кеннеди с выборов — подарок для Трампа, который по последним опросам проигрывает в масштабах страны и примерно в половине колеблющихся штатов», — отметил Дубравский. Согласно одному из недавних исследований, проведенному Cook Political Report и Benenson Strategy Group/GS Strategy Group с 26 июля по 2 августа, Харрис лидирует или идет вровень с Трампом в шести из семи колеблющихся штатов — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине. Трамп же лидирует только в одном — Неваде.