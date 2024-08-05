Как Трамп и Вэнс неосторожными заявлениями снизили свои шансы на победу В лагере демократов испытывают оптимизм в связи с успешностью кампании Харрис

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом казалось почти неминуемым после пережитого им покушения и выхода Джо Байдена из гонки. Но сейчас оптимизм демократов растет, а республиканцы перешли в оборону. Подробнее — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Megan Varner / Reuters)

Как слова Трампа о расе Харрис оттолкнули его сторонников

Еще две недели назад Дональд Трамп выглядел фаворитом президентской гонки. 15 июля, всего через два дня после шокировавшего мир покушения, Трамп был триумфально номинирован кандидатом от Республиканской партии, а 21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о своем снятии с выборов.

Демократы сделали ставку на вице-президента Камалу Харрис. Она отставала от Трампа в опросах общественного мнения, а ее оппоненты отмечали, что на этом посту ей не удалось продвинуться по главному вверенному ей направлению — преодолению миграционного кризиса на южной границе США. Это, пожалуй, один из главных вопросов для республиканцев и их электората, решение которого увязывалось в том числе с предоставлением военной помощи Украине. В спонсируемых республиканцами рекламных роликах вице-президента также обвиняли в том, что она скрывала от страны истинное состояние здоровья 81-летнего президента и не предотвратила скачок инфляции и «смерть американской мечты». «Харрис будет легче победить, чем Джо Байдена», — хвастливо заявил Трамп 21 июля.

Однако накануне официального выдвижения Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в оборонительной позиции оказался сам 45-й президент США, отмечает Associated Press. Виной тому неосторожное заявление Трампа, что Камала Харрис якобы вводит избирателей в заблуждение относительно ее расовой принадлежности. Ее отец — афроамериканец ямайского происхождения, мать — родом из индийского штата Тамилнад, поэтому ее называют первой женщиной афроамериканского и азиатского происхождения на посту вице-президента США. Трамп, выступая перед Национальной ассоциацией темнокожих журналистов в Чикаго, решил выразить недовольство этим фактом. «Я не знал, что она черная, пока несколько лет назад она случайно не стала черной и теперь хочет, чтобы ее называли черной. Я так и не понял: она индианка или черная?» — сказал он.

Его замечания ожидаемо спровоцировали шквал обвинений в расизме. В ответ пресс-секретарь его кампании заявила, что в 2011 году Трамп сделал пожертвование в пользу кампании Харрис, тогда еще генпрокурора Калифорнии, поэтому о расизме не может быть и речи. Сенаторы-республиканцы также были вынуждены оправдываться. «Ну, вы же знаете, он не всерьез. Ему нравится дразнить вас. Вы не можете воспринимать его всерьез, когда он говорит о таких вещах», — сказала журналистам сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис. Далеко не все республиканцы проявляют такую же терпимость. «Я думаю, мы начинаем видеть старого Трампа, от которого многие республиканцы устали в 2020 году, устали защищать его. Если в следующие три месяца мы увидим больше подобных ситуаций, я думаю, он утратит часть поддержки среди центристов», — сказал USA TODAY председатель Республиканской партии штата Вермонт Пол Дейм.

4 августа предвыборный штаб вице-президента США сформировал группу «Республиканцы за Харрис» — в нее уже вошли 25 членов «Великой старой партии» (GOP, Grand Old Party — популярное неофициальное название Республиканской партии). Одна из них, Оливия Трой, в период президентства Трампа советник по национальной безопасности вице-президента США Майка Пенса, призвала своего бывшего босса поддержать кандидатуру Харрис. «В прошлом вы проявили огромное мужество. Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что поставлено на карту, и ваш голос может иметь огромное значение для консерваторов по всей стране», — подчеркнула Трой.

Почему все больше республиканцев недовольны «вторым номером» Трампа

Тучи сгущаются и над выбранным Трампом кандидатом в вице-президенты, сенатором от Огайо Джеймсом Дэвидом (Джей Ди) Вэнсом. Недавно в Сети всплыли его заявления трехлетней давности, что США управляет «кучка бездетных кошатниц, которые недовольны своей жизнью и сделанным выбором, и поэтому они хотят сделать несчастной и всю остальную страну». В качестве примера Вэнс, отец троих детей, тогда назвал Харрис, а также Александрию Окасио-Кортес и министра транспорта Пита Буттиджича (считается первым открытым гомосексуалом, получившим министерский пост в США).

У Харрис действительно нет собственных биологических детей, но она воспитывает сына и дочь своего мужа Дуга Эмхоффа от первого брака.

Кроме того, Вэнс в том же году заявил, что американцы с детьми должны иметь дополнительные голоса на выборах — по количеству детей в семье.

Трамп ответил критикам этих идей заявлением, что «бездетные кошатницы» разрушили американские ценности, но также признал, что, по его мнению, взрослые без детей ничем не хуже тех, что стали родителями. «Так случается, что не все встречают нужного человека или вообще никого не встречают. Но вы так же хороши, во многих случаях намного лучше, чем человек, у которого проблемы в семье», — заявил он, добавив, что его напарник рос в непростой обстановке и потому очень высоко ценит институт семьи.

Телеведущая Fox News попросила самого Вэнса прокомментировать то, что все больше людей, «как среди демократов, так и среди республиканцев», считают его выдвижение в вице-президенты ошибкой. «Послушайте, я признаю, что есть много людей, даже в истеблишменте Республиканской партии и, конечно, среди крайне левых, которым не нравится факт, что Дональд Трамп выбрал меня. На самом деле я воспринимаю их критику как повод для гордости», — заявил сенатор. В предвыборном штабе Трампа также уверяют, что тот «в восторге» от сделанного им выбора и что этот дуэт — «идеальная команда, чтобы вернуть себе Белый дом».

Почему демократов предостерегают от излишнего оптимизма

За время, прошедшее после выхода Байдена из гонки, Харрис стремительно сократила свое отставание от Трампа в опросах общественного мнения, а по усредненным данным портала 270toWin и вовсе обходит его на 1,5%. Математическая модель электорального аналитика Нэйта Сильвера прогнозировала победу Трампа над Байденом с вероятностью 73%; на прошлой неделе, когда наиболее вероятным кандидатом Демпартии уже была Камала Харрис, шансы Трампа на победу составляли 62%. Наконец, 4 августа вперед с небольшим отрывом вырвалась Харрис — модель пророчит ей победу с вероятностью 50,5%.

Харрис также обогнала своего конкурента по сбору средств: за июль ее предвыборному штабу удалось собрать около $310 млн, а Трампу — $138,7 млн. По состоянию на начало августа общая сумма на счету демократов составила $377 млн, республиканцев — $327 млн.

CNN сообщил 4 августа, что всего за 17 дней с начала предвыборной кампании Харрис, которые имели мало параллелей в американской истории, демократы смогли лишить команду Трампа «чистого пути к победе». Теперь неудачные заявления Трампа и Вэнса ставят под вопрос надежды их штаба на сокращение преимущества Демпартии среди чернокожих и латиноамериканских избирателей. «Предвыборный вихрь последних двух недель заставил демократов, которые были подавлены, внезапно ощутить прилив оптимизма, в то время как республиканцы задаются вопросом, вернется ли единство, достигнутое несколько недель назад, в заключительной главе предвыборной гонки, и надеются, что Трамп и его союзники смогут переориентироваться на то, что сейчас представляет собой совершенно иную задачу», — резюмирует телеканал.

Бывший советник 44-го президента США Барака Обамы, политтехнолог Дэвид Аксельрод, впрочем, предостерег однопартийцев от излишнего оптимизма, который, по его мнению, не более чем «иррациональное воодушевление». «Ее кампании был придан сильный импульс, но если вы посмотрите на результаты опросов, то увидите, что это все еще очень напряженная борьба», — предостерег он. Аксельрод считает, что фаворитом гонки по-прежнему остается Трамп, лидирующий в большинстве «колеблющихся штатов», которые и определяют исход выборов.

Его слова подтверждаются расчетами радиостанции NPR: пока Трамп виртуально набирает 268 голосов выборщиков против 226 у Харрис (для победы необходимо 270). В трех «колеблющихся штатах» — Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, на которые приходится 44 выборщика, нет очевидного лидера: вероятно, именно они станут главным полем боя между республиканцами и демократами.