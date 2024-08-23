Что привело к третьему за лето захвату заложников в российских колониях

Четверо осужденных взяли в заложники 12 человек в волгоградской колонии и объявили о своей принадлежности к террористам из ИГ. Как стал возможен третий за два месяца захват заложников в российских колониях — в материале РБК

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Как произошел захват заложников

О захвате заложников несколькими заключенными исправительной колонии № 19 (ИК-19) Волгоградской области стало известно около часа дня в пятницу, 23 августа. Как сообщило пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) группа заключенных напала на сотрудников колонии во время заседания дисциплинарной комиссии. На таких комиссиях, как правило, рассматривают личные дела осужденных, нарушивших правила установленного порядка отбывания наказания. Преступники захватили восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.

Как стал известно позже, нападавших было четверо. Уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи был осужден на 7 лет по статье о сбыте наркотиков, его соотечественник Назирчон Тошов в 2022 году был приговорен к 8,5 года колонии по статье о покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере). Еще двое преступников — из Узбекистана. Один — Темур Хусинов — был осужден на 6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а второй — Рамзидин Тошев — на 8 лет по статье о сбыте наркотиков.

Издание Baza опубликовало видео, на котором они заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). Взяв заложников, преступники потребовали автомобиль, четыре автомата и освобождения земляков из ШИЗО.

ИК-19 находится на окраине города Суровикино. Режим содержания — строгий, лимит заключенных — 1229 человек. Колония производит и реализует текстильные изделия, занимается переработкой древесины, изготовлением мебели, столярных изделий, мяса, хлебобулочных изделий, металлических изделий, тротуарной плитки, блоков саманных и бетонных. Начальник колонии — Андрей Девятов, в ходе захвата заложников он был ранен, позднее отправлен на вертолете в больницу Волгограда В марте этого года бывшего заместителя начальника колонии Григория Беленкова приговорили к 7 годам колонии, он был признан виновными в получении от четырех заключенных 320 тыс. рублей за инициирование вопроса об их поощрении, а также сокрытие фактов нарушений режима отбывания наказания.

В районе 15-20 президент Владимир Путин заявил, что начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ЧП в колонии. На заседании Совбеза главы МВД, Росгвардии и ФСБ доложили о ситуации.

Около 17:20 Росгвардия сообщила о нейтрализации преступников. «Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии. Заложники освобождены», — заявили в ведомстве.

До операции по освобождению заложников было известно об одном убитом при захвате осужденными заложников из числа сотрудников колонии и ранении начальника ИК-19 Андрея Девятова. По заявлению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших сотрудников УФСИН были госпитализированы в Суровикинскую больницу. По данным регионального комитета здравоохранения двое из них в тяжелом состоянии, а состояние еще двоих оценивалось как средней степени тяжести.

После того, как преступники были убиты ФСИН сообщила о гибели четверых своих сотрудников. Восемь человек (четверо работников колонии и четверо заключенных) получили ранения.

Video

Третий эпизод за лето

Захват заложников в волгоградской колонии — второй такой эпизод за лето. 16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Трое участников бунта отбывали сроки в колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Захватчики тогда так же заявили о принадлежности к «Исламскому государству» и сообщили, что они захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев». В результате штурма пятеро преступников были убиты, заложники остались живы.

После инцидента в Ростовской области руководство областного управления ФСИН — начальник генерал-лейтенант Дмитрий Безруких, его первый заместитель полковник Василий Гордеев и руководитель оперативного управления подполковник Александр Богма (он был в числе захваченных террористами) написали заявления об отставке и были уволены. В СИЗО была проведена проверка, после которой были уволены еще четыре человека, а 16 сотрудников главного управления и СИЗО привлекли привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Исправительная колония, как и любое закрытое учреждение, — это место, где все про всех всё знают, так что можно говорить о том, что работающие там оперативники не получали необходимую информацию, а «режимники» (сотрудник режимной части пенитенциарного заведения, следящий за выполнением заключенными правил внутреннего распорядка — РБК) не обыскивали должным образом производственную и жилую зону, не изымали все остро режущие предметы, телефоны и сим-карты», — сказал РБК полковник ФСИН в отставки Александр Маланкин. Получить телефоны заключенные могли угрозой или подкупом сотрудников, допускает он.

Глава комитета Госдумы по информполитике и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн обращает внимание, что это третье ЧП в колонии за лето. Он напомнил, что 19 августа трое осужденных в ИК-12 в Енакиево в ДНР «заблокировали» сотрудников колонии. Депутат также раскрыл подробности происшествия в Енакиево. По его словам, преступники захватили двух сотрудников ФСИН и взяли под контроль корпус, где содержалось более 130 осужденных к пожизненному заключению. Кроме того, они получили доступ к ключам от камер и к выходам из корпуса. «Менее, чем через 2 часа с начала событий на место прибыли бойцы СОБР «Восток-Донец» и ОМОН «Донбасс». Здание было блокировано усиленными резервами: чтобы не допустить массового побега. Отрабатывался вариант штурма, но в результате многочасовых переговоров — удалось убедить преступников сдаться. Двое из них — заперли зачинщика бунта в камере и освободили сотрудника колонии», — рассказал Хинштейн.

Глава думского комитета по информполитике заявил, что «спецназ, конечно, и дальше готов исправлять чужие просчеты». «Но сколько еще таких «исправлений» требуется, чтобы работа над ошибками во ФСИН была, наконец, проведена, не на словах, а на деле?», — написал он в телеграм-канале.

По следам событий в волгоградской колонии областная прокуратура проверит соблюдение режимных требований в ИК-19, в частности «будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения и так далее», сообщило ведомство.

Как захват заложников может быть связан с терактом в «Крокусе»

Захват заложников сначала в учреждениях ФСИН сначала Ростовской, а потом Волгоградской областей может быть связан с мартовским терактом в «Крокус Сити Холле», считает эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов. Теракт в Московской области мог дать толчок к активизации сторонников ИГ, а тюремные джамааты (объединение мусульман для совместного изучения ислама и исполнения обрядов) в силу особенности положения их членов (они находятся под надзором, под давлением, часто в условиях проявляемой к ним ненависти) могут быть особенно чувствительны и отзывчивы на новую волну пропаганды со стороны террористической организации, говорит эксперт.

Семенов отмечает, что ИГ не выступало с конкретными призывами проводить атаки, подобные последним двум, но в начале года обратилось к сторонником с общим призывом к активным действиям. На одном из видео, которые опубликовали террористы, Назирчок Тошов говорит, что их действия — в том числе месть за мусульман, напавших на «Крокус».

«Мы давно стали обращать внимание на различные проявления радикализации в местах заключения — длинные бороды, иногда некорректные высказывания в адрес других религий», — рассказал РБК председатель комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы Совета по правам человека при президенте Алексей Мельников. Судя по кадрам из волгоградской колонии, какая-то работа там с заключенными велась, например, у них сбриты характерные бороды, обратил внимание Мельников. Им также мог быть ограничен доступ к запрещенной литературе, но, например, молельные коврики изымать нельзя — они входят в разрешенный перечень, сказал эксперт.

«Тюремные джамааты», пользуются «поддержкой с воли со стороны неОПГ-диаспор и радикальных имамов», указывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Из-за их специфики (языковой, религиозной, традиционной, численной) эти радикальные ОПГ-«джамааты» с оперативной точки зрения многократно сложнее контролировать, а попытки сотрудниками администраций мест лишения свободы пресечь хотя бы внешние проявления радикализма «чаще всего встречают мощнейшее противодействие со стороны активных, авторитетных защитников «религиозных» традиций», говорит Кабанов.

Радикализация заключенных могла быть отслежена сотрудниками учреждения, если бы у них была соответствующая подготовка, считает Семенов. Возможным решением вопроса может быть активизация работы мусульманского духовенства с заключенными или создание отдельных мест заключения для заключенных из группы риска, аналог американской тюрьмы «Гуантанамо». Этот подход критиковался правозащитниками.

Обвиняемые или осужденные по уголовным статьям за экстремизм и терроризм должны содержаться в местах лишения свободы отдельно от остальных заключенных, чтобы исключить возможность криминального воздействия на них, согласен заместитель главы Духовного собрания мусульман России, член Общественного совета при ФСИН, имам-хатыб Денис Мустафин (его слова приводит ТАСС).

Однако захватившие заложников в ИК-19 были осуждены не по экстремистским статьям. Политик и бывший заключенный Илья Яшин обратил внимание, что у одного из тех, кто захватил заложников, на фото виден белый нагрудный знак, а не зеленый — это значит, что ни на экстремистском, ни на террористическом профучёте он не состоял и сидел в общей арестантской массе.

Полковник ФСИН в отставке Маланкин обращает внимание на то, что в России постоянно растет число преступников и осужденных из числа мигрантов. Это люди, по его словам, пассионарные и дерзкие, с ними нужно уметь работать, да и знать их родные языки также необходимо для работы. Однако пока изучение сотрудниками системы ФСИН основных языков мигрантов не налажено.