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Общество ,  
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Силовики пришли с обысками в ростовское СИЗО, где захватили заложников

Группа радикалов захватила двух заложников в ростовском СИЗО этим утром — свои действия они выкладывали в Сеть. По итогам спецоперации преступники были убиты, однако в Госдуме призвали проверить, как у них могли оказаться телефоны
Фото: 61.fsin.gov.ru
Фото: 61.fsin.gov.ru

В ростовском СИЗО-1, где 16 июня группа преступников захватила заложников, у заключенных проводят обыски на предмет наличия запрещенных к хранению предметов, сообщил источник РБК. Об этом же ранее рассказал собеседник «РИА Новости».

Утром 16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного управления ФСИН Александра Богму. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «112», один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

Росгвардия показала видео операции в ростовском СИЗО
Общество

Спустя несколько часов Росгвардия провела операцию, после которой все заложники были освобождены, а преступники ликвидированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в эфире телеканала РБК после инцидента рассказала о «немыслимых» нарушениях в ростовском СИЗО. По ее словам, в этом изоляторе находились сотни обвиняемых или осужденных по таким статьям, из-за чего он был переполнен. Также, как указала член СПЧ, в СИЗО-1 существовала нехватка сотрудников. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что за этот инцидент «многим придется ответить погонами».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
СИЗО Ростовская область обыск

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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