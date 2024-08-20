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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября, следует из электронной картотеки столичных судов.

«Вступило в силу», — указано в карточке дела Муродали Рачабализоде.

Арест также не стали обжаловать еще три фигуранта — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни.

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Басманный суд Москвы 16 августа продлил обвиняемым арест до 22 ноября.

Всего в деле 12 фигурантов. Среди них также есть те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом и средствами связи. Всего о делу о теракте в «Крокусе» правоохранительные органы задержали более 20 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт арест
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