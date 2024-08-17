 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На четвертом военном объекте в Германии нашли следы диверсии

Немецкие военные на этой неделе выявили еще три случая проникновения или повреждения ограды у военных объектов. Подозрения в отравлении неизвестными воды не подтвердились
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На воротах в казармах немецкой армии в баварском городе Гархинг обнаружили следы взлома, пишут Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя территориального командования Бундесвера.

На территории этого объекта расположен также Центральный институт медицинского обслуживания. Проверка не нашла признаков проникновения в здания на территории казарм и связи с тремя другими схожими инцидентами в последнее время.

В этот вторник инцидент произошел на базе НАТО в Гайленкирхене, там задержали подозреваемого в попытке проникнуть на территорию базы. В среду похожий инцидент произошел в казармах ВВС в Кёльне. Служащие заподозрили, что подача воды могла быть нарушена, после чего была обнаружена дыра в заборе, ведущем к водопроводу казарм. Бундесвер затем обнаружил «аномальные показатели воды», солдатам роздали канистры с водой, но в результате проверка не выявила никаких нарушений.

Что немецкие журналисты узнали нового о взрывах на Nord Stream
Политика
Утечка газа на месте взрыва, сентябрь 2022 года

На следующий день, в четверг, повреждение забора обнаружили в Мехернихе, около 10 тыс. служащих попросили отказаться от любого использования воды - даже для санитарных нужд, проверка затем также показала, что вода не была загрязнена.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Бундесвер военная база
Материалы по теме
На линиях операторов в шести регионах Франции организовали диверсии
Политика
Командующий бундесвера в Гамбурге оценил сроки конфликта с Россией
Политика
В Германии загорелся склад крупнейшего производителя стали ThyssenKrupp
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух селПолитика, 01:25
МВД доложило о снижении преступности среди мигрантовОбщество, 01:22
Захарова обвинила итальянских репортеров в искажении фактов об атаке ВСУПолитика, 01:10
На четвертом военном объекте в Германии нашли следы диверсииПолитика, 00:36
Мирра Андреева победила пятую ракетку мира на крупном турнире в СШАСпорт, 00:33
Минэкономразвития предложило разрешить невозвратные тарифы в отеляхОбщество, 00:23
США подготовились к «непредвиденному» из-за риска удара Ирана по ИзраилюПолитика, 00:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США заблокировали Лондону разрешение бить по России британскими ракетамиПолитика, 16 авг, 23:43
В Сумах прозвучал взрывПолитика, 16 авг, 23:23
МИД сообщил о первом ударе западными ракетами по Курской областиПолитика, 16 авг, 23:09
Bloomberg узнал о риске раскола в НАТО из-за атаки на Курскую областьПолитика, 16 авг, 22:59
Хинштейн предложил запретить иноагентам получать выплаты со стриминговОбщество, 16 авг, 22:36
«Искандер» уничтожил две установки Patriot в Днепропетровской областиПолитика, 16 авг, 22:28
Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13Политика, 16 авг, 22:12