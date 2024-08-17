На четвертом военном объекте в Германии нашли следы диверсии
На воротах в казармах немецкой армии в баварском городе Гархинг обнаружили следы взлома, пишут Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя территориального командования Бундесвера.
На территории этого объекта расположен также Центральный институт медицинского обслуживания. Проверка не нашла признаков проникновения в здания на территории казарм и связи с тремя другими схожими инцидентами в последнее время.
В этот вторник инцидент произошел на базе НАТО в Гайленкирхене, там задержали подозреваемого в попытке проникнуть на территорию базы. В среду похожий инцидент произошел в казармах ВВС в Кёльне. Служащие заподозрили, что подача воды могла быть нарушена, после чего была обнаружена дыра в заборе, ведущем к водопроводу казарм. Бундесвер затем обнаружил «аномальные показатели воды», солдатам роздали канистры с водой, но в результате проверка не выявила никаких нарушений.
На следующий день, в четверг, повреждение забора обнаружили в Мехернихе, около 10 тыс. служащих попросили отказаться от любого использования воды - даже для санитарных нужд, проверка затем также показала, что вода не была загрязнена.
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