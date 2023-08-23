Канада введет санкции против 29 организаций из России

Премьер-министр Трюдо: Канада вводит санкции против 4 лиц и 29 организаций из России

Санкции Канады будут введены против 33 лиц и организаций, связанных с вооруженными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами, объявил Трюдо. Список пока не опубликован

Джастин Трюдо (Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images)

Канада вводит санкции против четырех физических лиц и 29 организаций из России, связанных с вооруженными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая по видеосвязи на украинском форуме «Крымская платформа».

Попавшие в санкционный список связаны с российскими вооруженными силами, промышленным, финансовым и ядерным секторами, сказал он, не уточнив, против кого именно вводятся санкции. Трюдо добавил, что принимаемые меры призваны убедить Россию покинуть всю территорию Украины.

На сайте канадского МИДа, где обычно публикуют списки подсанкционных лиц, перечень пока не опубликован.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России и вводить новые ограничения с конца февраля 2022 года — после начала специальной военной операции на Украине. Канада с тех пор неоднократно объявляла о новых санкциях и об ужесточении действующих мер.

Последний раз Оттава объявляла о санкциях 18 августа — тогда ограничения были введены против Басманного, Хамовнического судов и Мосгорсуда. Под санкции также подпали 15 граждан, включая первого заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева, заместителей руководителя СК Сергея Горяйнова и Елены Леоненко, а также судей Хамовнического суда и Мосгорсуда. Санкции связаны с уголовным преследованием политиков Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) и Алексея Навального.

Кара-Мурза осужден Мосгорсудом на 25 лет по обвинению в госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и фейках про армию. Навальный приговорен тем же судом к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме.

Россия осуждает западные санкции. МИД России называл их нелегитимными и в ответ на них запретил ряду западных чиновников въезд в страну, включая Джастина Трюдо и других канадских политиков.