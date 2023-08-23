branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 17:08
FT узнала, что ЕС не начинал переговоры по обмену замороженными активами Финансы, 18:33
Рейтинг российских майнинг-компаний по выручке, объемам мощности РБК Крипто, 18:30
Виновника отравления 107 человек шаурмой отправили под домашний арест Общество, 18:20
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Зеленский заявил о готовности принять от Финляндии истребители F-18 Политика, 18:12
Зеленский сообщил о просьбе военных мобилизовать больше людей Политика, 18:11
В Израиле бизнесмена обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $290 млн Крипто, 17:57
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Первый системно значимый банк подал иск против Euroclear в российский суд Инвестиции, 17:55
В день любви на Московском урбанфоруме зарегистрировали 60 браков Город, 17:53
Моди заявил, что успех Индии на Луне поможет лунным миссиям других стран Технологии и медиа, 17:51
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 17:38
Fortune сообщил, на каких новых блокчейнах запустят стейблкоин USDC Крипто, 17:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:36
Сын Цзю после нокдауна одержал седьмую победу на профессиональном ринге Спорт, 17:36
Война санкций ,  
0 

Канада введет санкции против 29 организаций из России

Премьер-министр Трюдо: Канада вводит санкции против 4 лиц и 29 организаций из России
Сюжет
Война санкций
Санкции Канады будут введены против 33 лиц и организаций, связанных с вооруженными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами, объявил Трюдо. Список пока не опубликован
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images)

Канада вводит санкции против четырех физических лиц и 29 организаций из России, связанных с вооруженными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая по видеосвязи на украинском форуме «Крымская платформа».

Попавшие в санкционный список связаны с российскими вооруженными силами, промышленным, финансовым и ядерным секторами, сказал он, не уточнив, против кого именно вводятся санкции. Трюдо добавил, что принимаемые меры призваны убедить Россию покинуть всю территорию Украины.

На сайте канадского МИДа, где обычно публикуют списки подсанкционных лиц, перечень пока не опубликован.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России и вводить новые ограничения с конца февраля 2022 года — после начала специальной военной операции на Украине. Канада с тех пор неоднократно объявляла о новых санкциях и об ужесточении действующих мер.

Последний раз Оттава объявляла о санкциях 18 августа — тогда ограничения были введены против Басманного, Хамовнического судов и Мосгорсуда. Под санкции также подпали 15 граждан, включая первого заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева, заместителей руководителя СК Сергея Горяйнова и Елены Леоненко, а также судей Хамовнического суда и Мосгорсуда. Санкции связаны с уголовным преследованием политиков Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) и Алексея Навального.

Кара-Мурза осужден Мосгорсудом на 25 лет по обвинению в госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и фейках про армию. Навальный приговорен тем же судом к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме.

Читайте на РБК Pro
Крупнейшее IPO 2023 года в США: чего ждать от листинга Arm
Гайд для релоканта: как купить жилье в Израиле
Украина анонсировала отказ от контракта с «Газпромом». Мнение аналитиков
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ

Россия осуждает западные санкции. МИД России называл их нелегитимными и в ответ на них запретил ряду западных чиновников въезд в страну, включая Джастина Трюдо и других канадских политиков.

Канада введет санкции против 29 организаций из России
Канада введет санкции против 29 организаций из России

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Канада санкции Джастин Трюдо Военная операция на Украине
Материалы по теме
Канада ввела санкции против трех судов Москвы
Политика
Канада ввела санкции против Минобороны Белоруссии и Ивана Эйсмонта
Политика
Канада ввела санкции против «Тинькофф», МТС, «МегаФон» и Тele2
Политика