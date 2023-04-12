Россия запретила въезд 333 канадцам

Накануне Канада расширила санкционный список против России, включив туда 14 россиян и 34 организации. Российский МИД в ответ запретил въезд в страну 333 гражданам Канады, включая политиков, общественников и спортсменов

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Россия в ответ на санкции Канады против 14 россиян и 34 организаций запретила въезд в страну 333 гражданам Канады, говорится в сообщении МИДа.

«Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом [премьер-министром Канады] Джастином Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский «мейнстрим» и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады», — сказано в сообщении.

В МИДе пояснили, что в «стоп-лист» были внесены представители канадского руководства, парламентарии и политиков различного уровня, а также общественные активисты и атлеты, «причастные к распространению в стране оголтелой русофобии». В частности, под российские санкции попали генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, судья Международного уголовного суда Кимберли Прост, а также канадские фигуристки и олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Теса Верчью.

Накануне Канада расширила санкционный список против России, включив туда 14 россиян и 34 организаций. Под ограничения попали глава Татарстана Рустам Минниханов, его супруга и предприниматель Гульсина Минниханова. Среди компаний, попавших под санкции, значатся «Конкорд» (Concord Management and Consulting LLC) основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, «Лучано» (так же называется компания, которую контролирует Минниханова, она управляет спа-комплексом, отелем, рестораном в Казани), оборонное АО «НПП «Сапфир», предприятие по разработке систем связи для авиации НПП «Прима», группа «Волга-Днепр» и авиакомпании «Волга-Днепр».

Помимо санкций против России, Канада оказывает Украине финансовую и военную поддержку. Так, в марте власти Канады приняли решение передать Украине очередной пакет помощи, в который вошли снаряды для гаубиц и танков, ракеты для систем ПВО, а также начали отправку второй партии ранее обещанных Киеву танков Leopard 2.

В Кремле поставки вооружений Украине критикуют, заявляя, что это оружие не помешает России добиться намеченных целей, но затянет конфликт.