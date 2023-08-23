Россия подняла истребитель на перехват норвежского «Посейдона»

Минобороны: МиГ-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем

Норвежский Р-8А «Посейдон» приближался к российской госгранице, на его «опознание» подняли МиГ-29, после чего «Посейдон» развернулся. Нарушения границы, так же как и опасного сближения самолетов, допущено не было

P-8A «Посейдон» (Фото: Wikimedia Commons)

Российские средства контроля воздушного пространства (СКВП) 23 августа обнаружили приближающуюся к госгранице цель в акватории Баренцева моря, после чего на ее перехват был поднят истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полет российского МиГ-29 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с Р-8А.

Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing по программе многоцелевого морского самолета. В его основе — конструкция лайнера Boeing 737-800, от которого военный самолет отличает крыло, лишенное винглетов. На борту Р-8А расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения. На вооружении Норвегии по состоянию на 2022 год находилось пять таких самолетов.

С начала августа российское Минобороны уже несколько раз сообщало о перехвате иностранных воздушных судов, приближавшихся к воздушному пространству России. Так, 5 августа российские средства обнаружения над Черным морем зафиксировали полет американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper, для опознавания и сопровождения цели был поднят истребитель Су-30. Когда самолеты приблизились к беспилотнику, тот выполнил разворот от российской госграницы, ее нарушения не было.

14 августа Минобороны также сообщало, что российский МиГ-29 поднимали в воздух из-за приближения к границе Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Когда российский самолет подлетел, «иностранный военный самолет выполнил разворот», заявили военные.