Yle сообщила о замеченной у берегов Финляндии российской подлодке

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В Финляндии к югу от берега Ханко (полуостров на северном берегу Финского залива Балтийского моря) была обнаружена, предположительно, российская подводная лодка, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Подлодку заметили пассажиры судна, следовавшего из Хельсинки в город Травемюнде на севере Германии, около 7 часов вечера во вторник, 22 августа, и сфотографировали ее. Подлодка перемещалась в международных водах, соблюдая правила; силы обороны Финляндии знали об этом.

Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны счел увиденный объект российской подводной лодкой класса Kilo по классификации НАТО. По его словам, в Балтийском море курсирует несколько таких подводных лодок, они могут двигаться в той же очереди, что и корабли.

В НАТО классом Kilo обозначают российские дизель-электрические подводные лодки проектов «Палтус» и «Варшавянка».

Летом 2021 года The Telegraph писала, что российская подводная лодка вела слежку за авианосной ударной группой Королевского военно-морского флота Великобритании в Средиземном море. Газета уточняла, что речь, вероятнее всего, шла о дизель-электрической подводной лодке Черноморского флота России, обозначаемой по классификации НАТО как Kilo.

Для поиска подлодки в воздух были подняты вертолеты Merlin Mk2. По данным The Telegraph, они сбросили в воду радиогидроакустические буи, предназначенные для обнаружения подлодок, — полагая, что подводная лодка следит за новым авианосцем HMS Queen Elizabeth и кораблями сопровождения. В Минобороны Британии подтвердить произошедший инцидент в Средиземном море отказались.