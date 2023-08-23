В Донбассе погиб заместитель экс-лидера «Правого сектора» Яроша

Под поселком Курдюмовка неподалеку от Артемовска погиб заместитель экс-лидера признанного экстремистским «Правого сектора» Яроша, депутат киевского горсовета Сергей Ильницкий. Он участвовал в боях в Донбассе с 2014 года

Сергей Ильницкий (Фото: PresidentPoroshenko / Telegram)

Под поселком Курдюмовка погиб депутат Киевского городского совета от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Сергей Ильницкий. Об этом бывший глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Ильницкий был заместителем экс-главы «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрия Яроша, командующего подразделением, участвующим в боях на артемовском направлении.

«У нас было столько планов... и по реабилитации раненых, и по беспилотникам. <...> Тело эвакуировали. Прощание будет в Киеве», — написал Порошенко.

Как пишет «РБК Украина», в 2013 году Ильницкий, будучи полковником ВСУ, уволился со службы в запас по состоянию здоровья. В 2014 году он ушел добровольцем участвовать в боях в Донбассе.

Поселок Курдюмовка находится примерно в 15 км от Артемовска (украинское название — Бахмут) и в 7 км от села Клещеевка, которое, как утверждал в середине июля глава Чечни Рамзан Кадыров, контролируется спецназом «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России. Врио главы ДНР Денис Пушилин в начале августа говорил, что от села «практически ничего не осталось», поскольку там «все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника».