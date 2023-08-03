Советник Пушилина сообщил о боях на подступах к Артемовску

Украинские военные группируют силы на подступах к Артемовску (украинское название города — Бахмут), идут бои за близлежащие населенные пункты — Андреевку, Курдюмовку и Клещеевку. Об этом «РИА Новости» рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По словам Гагина, противник «группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать». Он отметил, что «эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск». Гагин добавил, что российские военные наступают на Авдеевку в ДНР с трех сторон по той же тактике, которая использовалась для Артемовска. Он отметил, что «противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытки [атаковать], а примерно около пяти атак на наши позиции в сутки».

1 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска пытаются наступать в районе Майорска и Клещеевки. Она находится под контролем российских сил, но подвергается постоянным обстрелам. Расстояние между двумя населенными пунктами составляет около 15 км.

9 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов передислоцировался на бахмутское направление, которое российские власти оценивают как «сложное».