Мэр Кулемзин сообщил о прямом попадании по многоэтажке при обстреле центра Донецка

Мэр сообщил о прямом попадании по многоэтажке при обстреле Донецка

При обстреле центра Донецка произошло прямое попадание в многоэтажный дом, повреждены стоящие рядом машины, сообщил мэр Кулемзин. Информацию о пострадавших он не привел

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Центр Донецка, в частности Ворошиловский и Киевский районы, находится под обстрелом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«По предварительным данным, произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками», — написал он.

О начале обстрела центра города Кулемзин заявил в 9:43. Позже он сообщил о повреждении остекления школы № 13 в Ворошиловском районе.

Донецк регулярно попадает под обстрел. Накануне Кулемзин сообщал о попадании в Петровском районе. Тогда в здании по улице Косминского были повреждены кровля и перекрытия.

После того как в середине июля США решили поставить Украине кассетные боеприпасы, власти сообщали о попаданиях таких снарядов в Донецке. Так, 8 августа в результате обстрела с применением кассетных боеприпасов погибли три человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин. 18 августа трое жителей погибли из-за неразорвавшегося до этого кассетного снаряда, сообщил СЦКК.

Президент США Джо Байден называл решение передать кассетные боеприпасы Украине «временным» на тот период, пока у Вашингтона не будет достаточно оружия для передачи Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что Россия пойдет «на зеркальные действия» в ответ на обстрелы подобными боеприпасами.