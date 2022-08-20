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Politico узнало о планах США передать Киеву управляемые снаряды Excalibur

По данным издания, управляемые снаряды для гаубиц не входят в предстоящий пакет помощи на $775 млн, Соединенные Штаты собираются поставить их в будущем
Фото: U.S. Marine Corps
Фото: U.S. Marine Corps

США в будущем собираются отправить на Украину управляемые снаряды для гаубиц Excalibur, пишет Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания уточнил, что Excalibur не входят в ближайший пакет помощи.

Excalibur — высокоточные снаряды повышенной дальности. Это разработка компании Raytheon Missiles & Defense. Отклонение от цели составляет менее двух метров. Как отмечают в компании, один такой снаряд может заменить в среднем не менее десяти обычных. Excalibur совместимы с такими артиллерийскими орудиями, как 155-мм британская гаубица M777, шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer и немецкая PzH 2000. Его взяли на вооружение Швеция, Канада, Австралия, Иордания, Индия, Испания и Нидерланды.

19 августа американский президент Джо Байден распорядился оказать Киеву дополнительную военную помощь на $775 млн.

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Как уточнили в Пентагоне, в очередной пакет войдут дополнительные снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 105-миллиметровых гаубиц и 36 тыс. снарядов к ним (ранее эти гаубицы, отметили в Минобороны США, поставляла на Украину Великобритания), 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, 40 бронетранспортеров MaxxPro Mine Resistant Ambush Protected с минными катками, дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, 1500 противотанковых ракетных комплексов TOW, 1000 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и др.

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По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва не хотела бы, чтобы Вашингтон становился стороной конфликта на Украине. Российская сторона неоднократно предупреждала Соединенные Штаты, что все большее вовлечение в ситуацию на Украине приближает их к превращению в сторону конфликта. И, «сколько бы они ни отнекивались, ни отрицали», факты говорят за себя, отметил Рябков.

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Елена Чернышова
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