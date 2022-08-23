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Минюст исключил из реестра иноагентов координатора «Голоса» Костылеву
Полина Костылева
Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Полину Костылеву, координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» (включен ведомством в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента), сообщается на сайте министерства.
«Данное решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос Полине Костылевой.
Движение «Голос» признали иноагентом в августе 2021 года, Костылеву — в сентябре.
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