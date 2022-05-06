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Минюст исключил четырех координаторов «Голоса» из списка СМИ-иноагентов

Основанием для исключения Минюст назвал их заявления и «поступившие документы от уполномоченных органов государственной власти». Всего из списка СМИ-иноагентов уже исключили шесть человек
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина, сообщается на сайте ведомства. Все они являются координаторами движения «Голос» (признано иноагентом).

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — сообщило ведомство.

Как заявил РБК Грезев, который является координатором движения в Свердловской области, его убрали из реестра после обращений его и коллег в январе-феврале с требованием об исключении из реестра, поскольку никакого финансирования из-за рубежа «не было больше года».

Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек
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Аркадий Любарев

«Мы воспользовались этим правом. Минюст ждал максимум — три месяца — и принял такое решение. Сообщения я маркировал, теперь не придется, наверно, это самый радостный момент. Отношусь к этому положительно, но не обольщаюсь», — рассказал Грезев.

«Все, кого исключили: двое на позапрошлой неделе и четверо на этой — сами подали заявки на исключение. Я рад, что этот цирк закончился. Но по нашему законодательству мы все еще остаемся лицами, аффилированными с иноагентами», — заявил РБК координатор «Голоса» в Ивановской области Илья Пигалкин.

РБК обратился за комментариями к Владимиру Жилкину и Александру Лютову.

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На прошлой неделе из реестра СМИ-иноагентов впервые исключили двух человек — Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Они также являются членами «Голоса». Таким образом в реестре остаются 144 человека.

Журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег
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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Пополнялся реестр СМИ-иноагентов в последний раз 22 апреля. Тогда туда попали восемь человек, включая главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста Александра Невзорова, против которого также заведено дело о фейках о действиях российской армии.

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Юлия Выродова Юлия Выродова, Любовь Порываева Любовь Порываева
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