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Политика ,  
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«Голос» заявил о продолжении работы после включения в реестр иноагентов

Движение в защиту прав избирателей «Голос» (внесенный Минюстом в новый реестр иностранных агентов) продолжит свою работу. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном на официальном сайте, в ответ на решение Минюста.

«Это «инагентство» уже не первое в истории «Голоса» — мы были в числе первых НКО, удостоенных этого звания еще в 2013 году, теперь этот статус присвоен движению без прав юридического лица. И в этой странной ситуации deja vu мы знаем одно: «Голос» продолжил работать тогда, продолжит и сейчас», — говорится в заявлении.

Минюст внес «Голос» в новый реестр иноагентов
Политика
Фото:golosinfo / Facebook

В «Голосе» считают, решение Минюста связано с предстоящими в России выборами, чтобы помешать работе независимых наблюдателей.

О включении движения в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента стало известно накануне. В реестре указано, что «Голос» финансировала гражданка Армении.

Глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская в разговоре с РБК пояснила, что незарегистрированные общественные объединения — иноагенты должны будут предоставлять отчетность в Минюст, в котором нужно указывать перечень мероприятий и программ, а также финансовые поступления и расходы.

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«При этом с точки зрения закона непонятно, какие вообще могут быть средства существования, так как у незарегистрированных объединений не может быть счета», — указала она.

Также Милославская добавила, что объединению-иноагенту требуется маркировать распространяемую информацию. В противном случае может последовать штраф, однако кто именно из объединения будет нести ответственность — вопрос открытый, так как в незарегистрированном движении не может быть должностных лиц, отметила юрист.

Как сообщается на сайте движения, «Голос» «обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, участвует в совершенствовании избирательной системы, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами».

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