«Голос» заявил о продолжении работы после включения в реестр иноагентов

Движение в защиту прав избирателей «Голос» (внесенный Минюстом в новый реестр иностранных агентов) продолжит свою работу. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном на официальном сайте, в ответ на решение Минюста.

«Это «инагентство» уже не первое в истории «Голоса» — мы были в числе первых НКО, удостоенных этого звания еще в 2013 году, теперь этот статус присвоен движению без прав юридического лица. И в этой странной ситуации deja vu мы знаем одно: «Голос» продолжил работать тогда, продолжит и сейчас», — говорится в заявлении.

В «Голосе» считают, решение Минюста связано с предстоящими в России выборами, чтобы помешать работе независимых наблюдателей.

О включении движения в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента стало известно накануне. В реестре указано, что «Голос» финансировала гражданка Армении.