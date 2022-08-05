Россия запретила въезд главе разведки Канады и двум священникам

МИД России внес в «черный список» 62 канадцев в ответ на санции против патриарха Кирилла

В частности, въезд в Россию запретили католическому священнику, главреду журнала Convivium Рэймонду де Сузе и протестантскому пастору, ЛГБТ-активисту Бренту Хоуксу

Христи Фриланд (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Россия ввела санкции в отношении 62 граждан Канады в ответ на решение Оттавы ввести ограничения против Москвы, в том числе персональные санкции против патриарха Кирилла, сообщается на сайте МИД.

Такое решение МИД объяснил враждебным характером действий «правящего режима премьер-министра Джастина Трюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всем мире».

В «черный список» попали сотрудники аппарата вице-премьера Христи Фриланд, глава разведывательного командования ВС Канады Майкл Райт, заместитель главы командования сил специальных операций Стивен Хантер. Среди прочих в списке католический священник, главный редактор журнала Convivium Рэймонд де Суза, а также протестантский пастор, ЛГБТ-активист Брент Хоукс

«С учетом постоянно «штампуемых» Канадой все новых русофобских санкций в ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах российской стороны», — добавили в российском министерстве.

Канада расширила санкции из-за операции на Украине и ввела ограничения против патриарха Кирилла в начале июля. Под ограничения также попали бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, телеведущая Екатерина Андреева и другие. Аналогичные ограничения против патриарха ранее ввела Великобритания, в РПЦ санкции назвали «абсурдными и бесперспективными попытками» запугать патриарха.