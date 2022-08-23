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В ДНР заявили об ударе по администрации Пушилина из HIMARS

Власти ДНР заявили, что вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. В результате погибли двое мирных жителей, пострадало здание администрации Пушилина

Удар по зданию администрации Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина в Донецке был нанесен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

Здание находится по адресу бульвар Пушкина, 7Б. Как пишет «Донецкое агентство новостей», снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж, после чего начался пожар.

Пушилин в видеообращении в своем Telegram обвинил вооруженные силы Украины в обстреле центра Донецка с помощью снаряда калибра 155 мм. По его словам, в результате погибли двое мирных жителей.

Материал дополняется. 

Теги
РСЗО «HIMARS» ДНР Денис Пушилин Донецк
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