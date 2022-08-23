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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Донецка сообщил о «мощных прилетах» в двух районах города

Мэр Донецка Кулемзин: центр Донецка находится под обстрелом
Центр города находится под обстрелом, снаряд попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе, сообщил мэр Донецка. По его словам, есть погибшие и раненые. Снаряд также попал в администрацию главы ДНР

Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram

В Ворошиловском и Калининском районах Донецка зафиксированы мощные попадания снарядов, центр города под обстрелом, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Слышны мощные прилеты в Ворошиловском и Калининском районах. Информация уточняется. Центр Донецка под обстрелом», — написал мэр. Позднее он добавил, что под обстрел попал район у ТЦ Green Plaza, также произошло прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе. «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на своего корреспондента также сообщило о попадании снаряда в администрацию главы ДНР. В здании начался пожар, повреждено правое крыло.

Кулемзин также заявил, что среди жителей есть погибшие и раненые. Так, в Ворошиловском районе погиб молодой человек, 2004 года рождения, уточнил он.

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В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации говорится, что по Ворошиловскому району со стороны Украины дважды, в 11:37 и 11:51, выпущено по пять снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Обстрел велся со стороны села Орловка, находящегося под контролем Киева, уточняет «Донецкое агентство новостей».

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В середине августа со стороны Украины обстреляли Донецкий пивоваренный завод, расположенный в Калининском районе города. Там загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 кв. м и произошла утечка аммиака. Один человек погиб, еще два получили ранения.

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Донецк обстрелы Военная операция на Украине ДНР
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