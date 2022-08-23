SuperJob включил ДНР, ЛНР, Херсонскую область в раздел «Россия»

SuperJob объяснил, что включил регионы в состав России для удобства, так как местные жители активно ищут работу и им необходим доступ к порталу

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob включил Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия». Об этом РБК сообщил основатель и президент компании Алексей Захаров.

«Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами», — сказал он.

Захаров добавил, что сервис, судя по всему, «будет добавлять дальше».

На сайте работа предлагается в 27 населенных пунктах Донецкой области, в 15 населенных пунктах Луганской области, в восьми населенных пунктах Херсонской области и в семи населенных пунктах Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По данным российского Минобороны, в ходе боевых действий под контроль российских военных перешли Херсонская область и большая часть Запорожской области (ее областной центр — город Запорожье находится под контролем украинской армии). В регионах были сформированы новые военно-гражданские администрации, идет вещание российских теле- и радиоканалов, введен в оборот рубль, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался об «освобождении» Луганской народной республики; российское министерство и ДНР сообщают о переходе под контроль последних населенных пунктов в Донецкой области Украины. Россия признала независимость этих республик 21 февраля.

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Власти данных регионов заявили о планах войти в состав России. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что хотел бы провести референдум одновременно с военно-гражданской администрацией Запорожья. По мнению главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, референдум мог бы пройти 11 сентября — единый день голосования в России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявляет, что в республике дату референдума назначат, «как только она будет освобождена в конституционных границах». В ЛНР настаивают, что референдум может пройти после того, как будет достигнута цель «помочь братьям освободить ДНР».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что решение о проведении референдумов о вхождении в состав России данных регионов должно принимать местное население. В августе он вновь указал на то, что возможное голосование собирается проводить не Россия, а регионы. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допускал, что парламент может рассмотреть вопрос их вхождения в состав России в осеннюю сессию.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил, что если на территориях, занятых российскими силами, будут проведены референдумы, то это закроет для Москвы «любую возможность переговоров» с Киевом.