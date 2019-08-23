В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в развитие разговоров президентов осуществляются «определенные контакты». Он также напомнил, что ранее Путин заявил об «осторожном оптимизме», который внушают разговоры с Зеленским

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными.

Песков также напомнил, что сам Путин 19 августа заявил, что разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм», — сказал Путин.

В пятницу, 23 августа, Зеленский заявил журналистам, что первые результаты переговоров о возвращении из России моряков задержанных ФСБ кораблей могут появиться «уже в ближайшие дни».