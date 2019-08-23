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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Москалькова вылетела в Киев на фоне переговоров об обмене заключенными
Конкретная цель визита Москальковой не уточняется. В российском посольстве говорят о том, что у нее запланированы встречи. Накануне источники РБК сообщили, что Москва и Киев договорились об обмене 33 россиян на 33 граждан Украины
Татьяна Москалькова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Киеве с рабочим визитом, подтвердил РБК пресс-секретарь омбудсмена. По его словам, для этого Москалькова прервала отпуск. Цель визита он раскрыть отказался.

«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев. У нее запланировано несколько встреч в течение дня», — сказал РБК пресс-атташе посольства России в Киеве Денис Голенко. Он отметил, что «комментарии по ее визиту будут позднее».

Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Источники РБК, знакомые с деталями переговоров, говорили, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан, обсуждается формула обмена 33 на 33 без учета главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Один из собеседников указывал, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме. Другой источник отмечал, что Москва не настаивает на обмене Вышинского, для России принципиальным является факт его освобождения. При этом источники не смогли сказать, будет ли в этот раз освобожден украинский режиссер Олег Сенцов. Два собеседника РБК рассказали, что омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты по вопросу обмена пленными осуществляются.

Политика
Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными

20 августа правозащитники сообщили, что в СИЗО «Лефортово» в Москве приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Представители ОНК со ссылкой на главу отдела режима и охраны изолятора подтвердили перевод Гриба, Карпюка, Кольченко и Клыха. Позднее стало известно, что в «Лефортово» доставили осужденного по делу о шпионаже Романа Сущенко и Евгения Панова, который был признан виновным в подготовке терактов.

Адвокат Валентин Рыбин позднее сообщил, что в обмене заключенными примут участие россияне Александр Баранов и Максим Одинцов, признанные украинскими судами виновными в госизмене и дезертирстве, а также Евгений Мефедов, который проходил по делу о беспорядках в Одессе.

Авторы: Елизавета Антонова, Юлия Выродова, Дмитрий Алексеев
Теги: Татьяна Москалькова, обмен пленными, Украина, Киев
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