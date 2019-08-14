Более 300 сотрудников ВШЭ потребовали освободить арестованного студента

Преподаватели и молодые ученые Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) обратились в Мосгорсуд и Следственный комитет с просьбой освободить 21-летнего студента Егора Жукова, фигуранта дела об акции 27 июля. Об этом сообщила в своем Facebook профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, журналист Анна Качкаева.

По ее словам, за студента поручились более 200 преподавателей, а также исследователи и молодые ученые.

В приложенном к записи открытом письме указаны имена более 320 преподавателей и молодых ученых университета. «Егор Жуков известен своим преподавателям и соученикам как законопослушный и порядочный гражданин. Насколько нам известно, следствие до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства РФ. Мы призываем суд учесть все эти факты при избрании меры пресечения и призываем Следственный комитет прекратить уголовное дело против Егора Жукова и других граждан, арестованных по делу о «массовых беспорядках», из-за отсутствия события преступления», — говорится в тексте письма.

Адвокат Жукова Леонид Соловьев подтвердил РБК подлинность обращения и сказал, что использует его в суде.

«С Жуковым студентов и преподавателей университета связывает солидарность, мы разделяем общие ценности и считаем, что человек имеет право свободно выражать свои политические убеждения. Коллеги Жукова будут бороться за его освобождение всеми законными способами, рассчитывая, что его дело, как и дело Голунова, станет знаковым и поможет всем остальным обвиняемым», — отметил в разговоре с РБК доцент Школы философии НИУ ВШЭ Кирилл Мартынов, подписавший письмо.

Ординарный профессор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов подтвердил РБК, что подписал письмо. По его словам, противоправные действия госорганов против отдельных граждан «приобрели системный характер»

Доцент Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Михаил Павловец заявил, что академическое сообщество «должно быть на стороне студентов». «Преподаватели Вышки вступились за него не из некой корпоративной солидарности («наших бьют») — а из так понимаемого профессионального долга — из чувства ответственности за то будущее, которое мы уготовили нашим студентам — и которое дальше им строить уже самим», — сказал он.

Егор Жуков — студент факультета политологии Высшей школы экономики. Он был задержан 2 августа. Ночью в его в его квартире был проведен обыск. Студент обвиняется по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Жукова арестовали на два месяца, до 27 сентября. Свою вину он отрицает.

Личное поручительство за него подписала в том числе проректор университета Валерия Касамара, которая попала в число зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Кроме того, студенты ВШЭ опубликовали открытое письмо с требованием к руководству университета и членам ученого совета обеспечить Жукову полную поддержку.

По уголовному делу о беспорядках, возбужденному после акции 27 июля, проходят 14 человек, 13 из них арестованы. Совет по правам человека просил прокуратуру проверить обоснованность возбуждения уголовного дела по акции 27 июля, указав на то, что признаков массовых беспорядков на митинге не было.