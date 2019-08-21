Члена партии «Яблоко» оставили под арестом по делу о массовых беспорядках

Члена партии «Яблоко» оставили под арестом по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под арестом члена партии «Яблоко» Валерия Костенка по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил оставить решение первой судебной инстанции без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения», — отметили там.

Во время несогласованного митинга 27 июля Костенок был волонтером избирательной компании кандидата от «Яблока» в Мосгордуму Кирилла Гончарова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Костенок заявлял, что кинул две пластиковые бутылки в полицейских «без цели причинить вред здоровью представителям власти». Его арестовали до 11 октября.

Согласованные и несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходят с середины июля. На акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. Позже СК завел уголовное дело о массовых беспорядках в этот день. По делу арестованы более десяти человек. В Совете по правам человека при президенте заявляли об отсутствии признаков массовых беспорядков на акции и просили прокуратуру проверить законность возбуждения уголовного дела.