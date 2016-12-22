Европейская комиссия выделила €18 млн финансовой помощи Ирану

Брюссель одобрил финансовую помощь Ирану в качестве меры по поддержке страны после выхода США из «ядерной сделки» (СВПД) с Исламской Республикой. Первый транш составит €18 млн, из них €8 млн предназначены для частного сектора

Штаб-квартира Европейской комиссии (Фото: Laurie Dieffembacq / Zuma / ТАСС)

Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение финансовой помощи Ирану в размере €18 млн, сообщение об этом размещено на сайте комиссии.

Финансирование предназначено «для проектов в поддержку устойчивого экономического и социального развития в Исламской Республике Иран», говорится в сообщении, причем €8 млн предназначено для частных компаний.

Это первый транш финансовой помощи стране, общий размер которой определен в €50 млн. Средства выделяются ЕС для решения «ключевых экономических и социальных проблем» Ирана, отмечает ЕК.

Сотрудничество между Ираном и ЕС развивалось во многих секторах после подписания договора о ядерном нераспространении с Ираном в 2015 году, отметила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. «Мы полны решимости поддерживать [Иран], и этот пакет мер предназначен для того, чтобы расширить экономические отношения [между Тегераном и ЕС] и углубить взаимодействие в отраслях, которые приносят прямую пользу нашим гражданам», — заявила она.

Деятельность по поддержке частного сектора включает помощь иранским малым и средним предприятиям, содействие развитию отдельных производственно-сбытовых цепочек, а также техническую помощь иранской Организации содействия торговле, уточняется в сообщении ЕК.

ЕС будет поддерживать Иран, пока страна привержена «полному и эффективному» соблюдению договоренностей «ядерной сделки», частью которого является отмена санкций, уточняет исполнительный орган Европейского союза.

«Ядерная сделка» с Ираном Соглашение об иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По его условиям Иран пошел на серию уступок: согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг для разделения изотопов на две трети. Также Иран обязался ограничива​ть обогащение урана на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом СВПД стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами в стране. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий. Первый пакет ограничительных мер вступил в силу с 7 августа, второй начнет действовать с ноября.

Другие страны, подписавшие соглашение о ядерном нераспространении, эту меру не поддержали и согласовали общие действия для сохранения «ядерной сделки».

«Если европейцы и другие участники договора заинтересованы, чтобы Иран остался в сделке, они должны компенсировать отсутствие США», — говорил в конце июня заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, Тегерану важно, «чтобы иранская нефть продавалась и чтобы деньги возвращались, то есть должны осуществляться банковские транзакции», а как этого достигнуть, должны решить европейцы.

В начале июля первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что после введения санкций против его страны власти разрешат частным компаниям экспортировать добытую в стране сырую нефть. По его мнению, такие поставки не будут попадать под ограничения США и их союзников.