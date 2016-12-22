Иран нашел способ обойти американские санкции

Власти Ирана намерены разрешить частным компаниям экспортировать нефть. Тем самым в Тегеране рассчитывают обойти американские санкции

Эсхак Джахангири (Фото: Amir Narimani / Zuma / ТАСС)

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что после введения санкций против его страны власти разрешат частным компаниям экспортировать добытую в стране сырую нефть. По его мнению, такие поставки не будут попадать под ограничения США и их союзников, сообщает агентство Reuters.

«Мы хотим помешать попыткам Америки прекратить экспорт иранской нефти».

Джахангири отметил, что часть нефти уже предлагается на открытых торговых площадках. Пока речь идет об объемах в районе 60 тыс. барр. в день.

Ранее министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Зангане направил письмо к членам ОПЕК с просьбой придерживаться ранее достигнутых соглашений и увеличивать добычу нефти лишь с общего согласия. Таким образом он отреагировал на сообщения, что Саудовская Аравия рассчитывает заменить Тегеран на рынке после введения санкций.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из ядерной сделки по Ирану и предупредил о возвращении режима санкций, который был снят при администрации Барака Обамы. При этом Вашингтон потребовал от своих союзников в Европе также не приобретать нефть у Ирана, пригрозив вторичными санкциями.