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Иран нашел способ обойти американские санкции
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Иран нашел способ обойти американские санкции
Экономика, 16:38
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Иран нашел способ обойти американские санкции
Власти Ирана намерены разрешить частным компаниям экспортировать нефть. Тем самым в Тегеране рассчитывают обойти американские санкции
Эсхак Джахангири (Фото: Amir Narimani / Zuma / ТАСС)

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что после введения санкций против его страны власти разрешат частным компаниям экспортировать добытую в стране сырую нефть. По его мнению, такие поставки не будут попадать под ограничения США и их союзников, сообщает агентство Reuters.

«Мы хотим помешать попыткам Америки прекратить экспорт иранской нефти».

Джахангири отметил, что часть нефти уже предлагается на открытых торговых площадках. Пока речь идет об объемах в районе 60 тыс. барр. в день.

Ранее министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Зангане направил письмо к членам ОПЕК с просьбой придерживаться ранее достигнутых соглашений и увеличивать добычу нефти лишь с общего согласия. Таким образом он отреагировал на сообщения, что Саудовская Аравия рассчитывает заменить Тегеран на рынке после введения санкций.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из ядерной сделки по Ирану и предупредил о возвращении режима санкций, который был снят при администрации Барака Обамы. При этом Вашингтон потребовал от своих союзников в Европе также не приобретать нефть у Ирана, пригрозив вторичными санкциями.

В конце июня заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что Тегеран выйдет из ядерной сделки, если остальные участники договора не смогут компенсировать отсутствие США. «Нам неважно, как европейцы будут защищать свои компании, но нам важно, чтобы их компании работали с нами. Нужно, чтобы иранская нефть продавалась и чтобы деньги возвращались, то есть должны осуществляться банковские транзакции. Как они обеспечат такие условия — это дело европейцев», — сказал тогда иранский дипломат.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Иран , Санкции
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