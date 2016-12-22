Иран допустил выход из ядерной сделки в течение нескольких недель

Иран может выйти из соглашения по ядерной программе в течение нескольких недель, если не удастся договориться. Об этом заявил в интервью телеканалу Euronews заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.
«Я не могу сказать, что перспективы светлые или ясные», — сказал он. Арагчи отметил, что после выхода США из договора был потерян баланс.
«Если европейцы и другие участники договора заинтересованы, чтобы Иран остался в сделке, они должны компенсировать отсутствие США», — заметил заместитель главы МИД Ирана.
Арагчи отметил, что для Тегерана важно получать дивиденды от сделки. «Нам неважно, как европейцы будут защищать свои компании, но нам важно, чтобы их компании работали с нами. Нужно, чтобы иранская нефть продавалась и чтобы деньги возвращались, то есть должны осуществляться банковские транзакции. Как они обеспечат такие условия — это дело европейцев», — сказал он.
В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из иранской сделки, и пообещал ввести санкции в отношении страны.
В конце мая государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о 12 требованиях к Ирану, которые должны быть включены в новое соглашение, чтобы США остались в нем. В том числе Вашингтон требует, чтобы Тегеран перестал обогащать уран, освободил всех задержанных на территории страны американских граждан, прекратил поддерживать повстанцев-хуситов в Йемене и шиитское движение «Хезболла» в Ливане, а также перестал угрожать Израилю. Помпео сказал, что если эти условия не будут выполнены, то в отношении Тегерана будут введены самые серьезные за всю историю санкции.
Президент Ирана Хасан Роухани на это сказал, что имеющий «шпионское прошлое» Помпео не должен решать за Иран. Он отметил, что «мир сегодня не приемлет попыток Америки принимать решения» за него.
Европейские участники иранской сделки заявили, что будут работать над ее сохранением. Кроме того, в Евросоюзе пообещали, что будут разработаны меры по защите европейских компаний от санкции, которые могут быть введены со стороны США за сотрудничество с Тегераном.
Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана.
В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.
В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.
В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.
В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке.
В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.