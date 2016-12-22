Иран допустил выход из ядерной сделки в течение нескольких недель

Иран может выйти из соглашения по ядерной программе в течение нескольких недель, если не удастся договориться. Об этом заявил в интервью телеканалу Euronews заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.

«Я не могу сказать, что перспективы светлые или ясные», — сказал он. Арагчи отметил, что после выхода США из договора был потерян баланс.

«Если европейцы и другие участники договора заинтересованы, чтобы Иран остался в сделке, они должны компенсировать отсутствие США», — заметил заместитель главы МИД Ирана.

Арагчи отметил, что для Тегерана важно получать дивиденды от сделки. «Нам неважно, как европейцы будут защищать свои компании, но нам важно, чтобы их компании работали с нами. Нужно, чтобы иранская нефть продавалась и чтобы деньги возвращались, то есть должны осуществляться банковские транзакции. Как они обеспечат такие условия — это дело европейцев», — сказал он.



В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из иранской сделки, и пообещал ввести санкции в отношении страны.

В конце мая государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о 12 требованиях к Ирану, которые должны быть включены в новое соглашение, чтобы США остались в нем. В том числе Вашингтон требует, чтобы Тегеран перестал обогащать уран, освободил всех задержанных на территории страны американских граждан, прекратил поддерживать повстанцев-хуситов в Йемене и шиитское движение «Хезболла» в Ливане, а также перестал угрожать Израилю. Помпео сказал, что если эти условия не будут выполнены, то в отношении Тегерана будут введены самые серьезные за всю историю санкции.

Президент Ирана Хасан Роухани на это сказал, что имеющий «шпионское прошлое» Помпео не должен решать за Иран. Он отметил, что «мир сегодня не приемлет попыток Америки принимать решения» за него.

Европейские участники иранской сделки заявили, что будут работать над ее сохранением. Кроме того, в Евросоюзе пообещали, что будут разработаны меры по защите европейских компаний от санкции, которые могут быть введены со стороны США за сотрудничество с Тегераном.