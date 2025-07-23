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Макрон лично подал в суд на блогера из США, назвавшую его жену мужчиной

FT: Макрон лично подал в суд на блогера из США, назвавшую его жену мужчиной
Президент Франции и его жена подали в суд на американскую активистку, которая заявляла, что Брижит Макрон родилась мужчиной, является кровной родственницей французского лидера, а сам он — результат эксперимента ЦРУ над людьми
Кэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс (Фото: Gage Skidmore / Flickr)

Французский президент Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую консервативную активистку и блогера Кэндис Оуэнс, которая заявляла, что первая леди Франции «на самом деле мужчина», сообщает Financial Times со ссылкой на иск, поданный в штате Делавэр. FT отмечает, что это редкий случай, когда действующий глава государства лично подает в суд на блогера из-за его контента.

Как сказано в иске, Оуэнс также утверждала, что Макрон и его жена являются кровными родственниками, а сам президент Франции — результат эксперимента ЦРУ на людях или «аналогичной правительственной программы контроля сознания». Об этом она говорила в сериале «Становясь Брижит» на своем YouTube-канале.

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В заявлении Макрона, которое приводит газета, информация о его участии в «правительственных программах контроля сознания» опровергается. Французский лидер и его жена считают, что Оуэнс «использовала ложное заявление» о половой принадлежности Брижит «для продвижения своей независимой платформы, получения известности и зарабатывания денег».

В статье говорится, что, поскольку французский президент и его супруга подали иск о диффамации, они могут столкнуться с трудностями, так как в этом случае предстоит доказать, что Оуэнс умышленно распространяла заведомо ложную информацию. Чета Макрон добивается суда присяжных и взыскания штрафа.

Их юрист, соучредитель фирмы Clare Locke Томас Клэр рассказал, что президент Франции и его жена готовы отправиться в Делавэр, чтобы лично присутствовать на судебном процессе. «Они считают, что важно постоять за себя... У Оуэнс было множество возможностей поступить правильно, но в ответ она только насмехалась над ними», — говорит он.

В иске указано, что Оуэнс «систематически подтверждала эту ложь» в ответ на запросы адвокатов об опровержении, поэтому в конечном счете было решено обратиться в суд. По словам пресс-секретаря активистки, она прокомментирует ситуацию в своем подкасте в среду.

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Это не первый случай, когда Брижит Макрон подает иск в связи с распространяемой информацией о том, что она родилась мужчиной, но затем сменила пол.

В декабре 2021 года на YouTube-канале женщины, которая назвала себя «медиумом», вышел четырехчасовой стрим. В ходе трансляции женщина заявила, что Брижит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, но позже сменила пол. Тронье — девичья фамилия Брижит Макрон.

Первая леди Франции, ее брат и трое детей подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь и неправомерное использование фотографий. Однако Парижский суд пришел к выводу, что претензии необходимо квалифицировать как обвинение в клевете, и отклонил иск.

Осенью 2024 года суд признал журналистку Наташу Рей виновной в клевете из-за ее расследования, в котором также утверждалось, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной под именем Жан-Мишель и впоследствии сменила пол. Суд приговорил Рей к штрафу €500 и обязал ее выплатить €8 тыс. в качестве компенсации. Однако в июле апелляционный суд оправдал журналистку.

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