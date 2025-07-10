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Политика ,  
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Суд оправдал девушку, называвшую жену президента Франции мужчиной

Наташа Рей
Наташа Рей (Фото: nathalie.rey2 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Апелляционный суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей, которую обвиняли в клевете на супругу президента Франции Эманнюэля Макрона Брижит Макрон, сообщил в соцсети X адвокат Рей Франсуа Данглеан. Он записал видео, в котором рассказал о прошедшем заседании. Он назвал решение суда «историческим».

«Наташа Рей победила в суде Брижит и Жан-Мишеля Тронье» — написал Данглеан. По его словам, теперь Рей собирается подать иск против самой Макрон с обвинением в мошенничестве.

Суд также оправдал другую фигурантку дела — Амандин Рей, пишет Le Monde. Они оправданы по 18 статьям.

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Иск против Наташи Рей был связан с ее журналистским расследованием, в котором высказывалось сомнение в биологическом поле первой леди Франции. По утверждению Рей, Брижит Макрон, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной под именем Жан-Мишель и впоследствии сменила пол.

Макрон обвинила журналистку в клевете. В сентябре 2024 года суд удовлетворил иск и признал Рей виновной. Ее приговорили к штрафу €500 и обязали выплатить €8 тыс. в качестве компенсации. Адвокат Рей Данглеан заявил, что судебный процесс в отношении его подзащитной проводился с нарушениями, и обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Франция аппеляция Брижит Макрон клевета
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Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
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