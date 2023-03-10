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Суд отклонил иск жены Макрона к назвавшему ее трансгендером «медиуму»

Суд отклонил иск жены Макрона Бриджит к Youtube-медиуму, назвавшему ее трансгендером
Бриджит Макрон
Бриджит Макрон (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Парижский суд отклонил иск жены президента Франции Эмманюэля Макрона Бриджит Макрон к двум женщинам, которые во время стрима в Youtube заявляли, что она трансгендер. Об этом сообщает Le Parisien.

Бриджит Макрон, ее брат и трое детей подали иск в феврале 2022 года. Женщина вместе с родственниками требовала компенсацию за вторжение в личную жизнь и неправомерное использование фотографий. Однако суд пришел к выводу, что претензии заявительницы необходимо квалифицировать как обвинение в клевете, и отклонил иск.

В декабре 2021 года на Youtube-канале одной из женщин, которая представилась «медиумом» (ее имя, как и имя второй ответчицы издание не называет), вышел четырехчасовой стрим. Во время трансляции она заявила, что Бриджит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, но позже сменила пол. Тронье — девичья фамилия Бриджит Макрон, отмечает La Parisien.

Вторая женщина, которая выступала ответчиком, также участвовала в записи стрима. Она называла себя «независимым журналистом».

Кроме того, Бриджит Макрон добивалась компенсации за слова о том, что она не является матерью трех своих детей, и за разглашение конфиденциальной информации о своем брате. Ее адвокаты утверждали, что в ходе стрима показывались специально «отретушированные, увеличенные» и «раскрашенные» определенным образом фотографии.

Вместе с гражданским иском Бриджит Макрон подала прошение о начале уголовного разбирательства в отношении женщин. Процесс идет по делу о клевете, разбирательство в его рамках еще продолжается, пишет газета.

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Теги
Бриджит Макрон Эмманюэль Макрон Иск Франция
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