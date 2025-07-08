Жена Макрона не приняла протянутую ей для спуска с трапа руку мужа

Жена Макрона не приняла протянутую ей для спуска с трапа руку мужа. Видео

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Супруга президента Франции Брижит Макрон не приняла протянутую руку своего мужа Эмманюэля Макрона во время спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Соответствующие кадры показала британская газета The Daily Mirror.

На видео Макрон вышел из самолета первым. Спустившись, он протянул руку своей супруге. Однако та не приняла ее и спустилась самостоятельно, держась за поручень. Президент Франции опустил руку и повернулся к встречающим их принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.

Самолет президента и первой леди Франции прибыл на базу Нортхолт. Их визит стал первым официальным визитом лидера страны ЕС в Великобританию после Brexit. В рамках поездки он выступит с речью в Вестминстерском дворце и примет участие в англо-французском саммите, который состоится на Даунинг-стрит.

В конце мая также произошел необычный инцидент во время прибытия Макрона и его супруги во Вьетнам. Тогда перед выходом из самолета экипаж открыл дверь, и в дверном проеме был виден французский лидер. Ему дали пощечину. После этого Макрон с супругой вышли из самолета.

Как объяснили потом в Елисейском дворце, Макрон и его жена просто решили подурачиться и «пошуметь», это их способ «расслабиться» перед официальным мероприятием.