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Депутат Госдумы продолжил голосовать за поправки в день своей смерти

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко 11 раз проголосовал в день своей смерти
22 июля депутат Михаил Тарасенко проголосовал по одиннадцати пунктам повестки Госдумы. На том же заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил о смерти депутата после продолжительной болезни
Михаил Тарасенко
Михаил Тарасенко (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко проголосовал по одиннадцати пунктам повестки в день, когда председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил о его смерти, следует из данных системы анализа результатов голосования на заседаниях.

В десяти из одиннадцати раз Тарасенко проголосовал «за» и один раз «против». После рассмотрения одиннадцатого пункта повестки заседания Госдумы Володин объявил, что Тарасенко скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

В тот день депутаты Госдумы голосовали за закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете, поправки о праве гражданских жен участников военной операции на льготы, закон о штрафах за передачу другому лицу абонентского номера, закон об особенностях застройки садовых участков, а также за запрет покупать электронные билеты на поезд через агрегаторы, не имеющие договора с перевозчиком.

Тарасенко входил во фракцию «Единая Россия», был членом комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам, а также комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Тарасенко.

На заседании Госдумы депутаты регистрируются с помощью специальной карточки. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос и подает его за принятие решения или против него либо воздерживается от принятия решения.

В п. 2 ст. 85 регламента Государственной думы указано, что депутат обязан обеспечить надлежащее хранение и использование карточки для голосования, а свое право на голосование он осуществляет лично. Отсутствующий на заседании по уважительной причине парламентарий может выразить свою позицию в заявлении на имя председателя, которая отражается в стенограмме.

Возможность передачи голоса на заседаниях палаты существовала с сентября 1999 года до октября 2016 года, тогда Госдума утвердила поправки в регламент, отменяющие эту норму. До этого при отсутствии депутата в зале за него мог проголосовать другой депутат из его фракции по доверенности. Заявление о передаче голоса писалось на имя спикера с указанием причины отсутствия, времени, на которое передается голос, а также того, как следует распорядиться голосом.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Милена Костерева Милена Костерева
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