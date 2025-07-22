В Думе запретили продажу билетов на поезда сторонним агрегаторам

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Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, который запрещает покупать электронные билеты на поезд через агрегаторы, не имеющие договора с перевозчиком. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

Закон вступит в силу после того, как его примут в Совете Федерации, и подпишет президент Владимир Путин. После этого продавать электронные билеты смогут только перевозчики и их представители.

«Не допускается оформление электронных проездных документов (билетов) при отсутствии заключенного с перевозчиком договора», — следует из принятого закона.

В конце мая правительство упростило продажу билетов в кассе на поезда дальнего следования для инвалидов. Речь идет о местах в купе для инвалидов.

Теперь пассажирам не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу, — удостоверение инвалида или медицинские заключения. Достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также сообщить номер СНИЛС.