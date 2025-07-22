Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Михаил Тарасенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Сегодня ушел из жизни депутат Михаил Тарасенко, об этом заявил на заседании Госдумы Вячеслав Володин.

Тарасенко тяжело болел, добавил спикер. Он родился в 1947 году, входил во францию «Единая Россия».

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