CNN опубликовал кадры, подтверждающие давнюю связь Трампа и Эпштейна

CNN: Эпштейна заметили на кадрах со свадьбы Трампа с Марлой Мейплз в 1993 году

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Архивные кадры подтверждают, что американский банкир Джеффри Эпштейн присутствовал на второй свадьбе ныне президента США Дональда Трампа — с актрисой Марлой Мейплз в 1993 году, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что информация о присутствии финансиста на церемонии ранее не была широко известна.

CNN опубликовал также и кадры с мероприятия Victoria's Secret в Нью-Йорке в 1999 году — на них Трамп и Эпштейн смеются и беседуют друг с другом.

Утверждается, что журналист CNN обнаружил кадры во время просмотра архивного видео с участием Трампа на мероприятиях в 1990–2000-х годах. Трамп и Эпштейн появились вместе по крайней мере в одном видео.

Телеканал обратился к Трампу за комментариями по этому поводу.

«Президент Трамп, отвечая на вопрос о свадебных фотографиях, ответил: «Вы, должно быть, шутите надо мной», прежде чем несколько раз назвать CNN «фейковыми новостями» и повесить трубку», — говорится в статье.

Газета The New York Times ранее писала, что Трамп и Эпштейн на протяжении 15 лет были друзьями и проводили вместе время до того, как «расстаться» после ссоры в 2004 году. По мере того как нарастала критика в отношении дела Эпштейна, пишет газета, даже союзники Трампа продвигали теории о том, что правительство скрывало масштабы «поруки».

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го и обвинен в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере — еще до суда. Судмедэкспертиза признала его смерть самоубийством.

Во время своей предвыборной кампании и уже став президентом, Трамп не раз обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна. В начале июля Минюст США и ФБР обнародовали служебную записку, из которой следует — оба ведомства пришли к заключению, что никакого «списка Эпштейна» нет.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что в 2003 году Трамп на день рождения Эпштейну подарил открытку с обнаженной дамой и подписью «пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». Трамп отрицает свою причастность к описанному. В пятницу он подал в суд на газету — за клевету — и потребовал не менее $10 млрд компенсации.