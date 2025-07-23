 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

CNN опубликовал кадры, подтверждающие давнюю связь Трампа и Эпштейна

CNN: Эпштейна заметили на кадрах со свадьбы Трампа с Марлой Мейплз в 1993 году
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Архивные кадры подтверждают, что американский банкир Джеффри Эпштейн присутствовал на второй свадьбе ныне президента США Дональда Трампа — с актрисой Марлой Мейплз в 1993 году, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что информация о присутствии финансиста на церемонии ранее не была широко известна.

CNN опубликовал также и кадры с мероприятия Victoria's Secret в Нью-Йорке в 1999 году — на них Трамп и Эпштейн смеются и беседуют друг с другом.

Трамп обвинил «главаря банды» Барака Обаму в госизмене
Политика
Дональд Трамп и Барак Обама

Утверждается, что журналист CNN обнаружил кадры во время просмотра архивного видео с участием Трампа на мероприятиях в 1990–2000-х годах. Трамп и Эпштейн появились вместе по крайней мере в одном видео.

Телеканал обратился к Трампу за комментариями по этому поводу.

«Президент Трамп, отвечая на вопрос о свадебных фотографиях, ответил: «Вы, должно быть, шутите надо мной», прежде чем несколько раз назвать CNN «фейковыми новостями» и повесить трубку», — говорится в статье.

Газета The New York Times ранее писала, что Трамп и Эпштейн на протяжении 15 лет были друзьями и проводили вместе время до того, как «расстаться» после ссоры в 2004 году. По мере того как нарастала критика в отношении дела Эпштейна, пишет газета, даже союзники Трампа продвигали теории о том, что правительство скрывало масштабы «поруки».

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го и обвинен в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере — еще до суда. Судмедэкспертиза признала его смерть самоубийством.

В США связали рассекречивание файлов о смерти Кинга с делом Эпштейна
Политика
Дональд Трамп

Во время своей предвыборной кампании и уже став президентом, Трамп не раз обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна. В начале июля Минюст США и ФБР обнародовали служебную записку, из которой следует — оба ведомства пришли к заключению, что никакого «списка Эпштейна» нет.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что в 2003 году Трамп на день рождения Эпштейну подарил открытку с обнаженной дамой и подписью «пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». Трамп отрицает свою причастность к описанному. В пятницу он подал в суд на газету — за клевету — и потребовал не менее $10 млрд компенсации.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Администрация президента США Дональд Трамп Джеффри Эпштейн свадьба Телеканал CNN
Материалы по теме
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Политика
WSJ описала открытку, которую Трамп мог подарить Эпштейну
Политика
Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий по делу Эпштейна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Путин подписал поправки об экстремистских организациях Политика, 13:52
«Почта России» опровергла использование пенсий в собственных интересах Финансы, 13:51
Украинская делегация вылетела в Стамбул на переговоры Политика, 13:40
Минобороны сообщило о шести сбитых авиабомбах, ракете «Нептун» и 256 БПЛА Политика, 13:33
Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины Политика, 13:32
Госдума закрыла весенне-летнюю сессию VIII созыва Политика, 13:30
Рекордсмен России в беге рассказал о зарплате в ₽2,5 тыс. Спорт, 13:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Сырский заявил о необходимости новых поставок оружия с Запада для Украины Политика, 13:23
«Мы придумали этот чертов хеви-метал!»: как Оззи Осборн стал легендой Life, 13:17
Устойчивое золото: как развивается добыча драгметалла Отрасли, 13:13
Невский проспект закроют на три недели Общество, 13:12
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
В Кремле не ожидают «легкой дороги» на переговорах с Украиной в Стамбуле Политика, 13:09
Володин похвалил Сталина и КПРФ за пересмотр отношения к нему Политика, 13:04