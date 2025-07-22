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В США связали рассекречивание файлов о смерти Кинга с делом Эпштейна

В США назвали рассекречивание файлов о смерти Кинга отвлечением внимания
В США связали публикацию документов об убийстве Мартина Лютера Кинга с попыткой отвлечь внимание от более глобальных политических проблем и дела Эпштейна. Администрация президента опубликовала файлы о смерти проповедника 21 июля
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: XinHua/Global Look Press)

21 июля Белый дом опубликовал документы ФБР об убийстве Мартина Лютера Кинга. Обнародование этих файлов связано с подрывом доверия президента США Дональда Трампа из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна, заявил преподобный Эл Шарптон, пишет AP.

«Трамп обнародовал файлы об убийстве MLK — это не вопрос прозрачности или справедливости. Это отчаянная попытка отвлечь людей от огненной бури, охватившей Трампа из-за файлов Эпштейна, и от публичного подрыва доверия к нему среди базы MAGA», — заявил он.

Преподобный Эл Шарптон (настоящее имя — Альфред Чарльз Шарптон-младший) — американский активист за гражданские права и социальную справедливость, баптистский священник, ведущий ток-шоу на радио и телеведущий.

Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Центр Кинга также назвал публикацию документом отвлечением внимания. «Это прискорбно и несвоевременно, учитывая множество насущных проблем и несправедливостей, затрагивающих Соединенные Штаты и мировое сообщество», — говорится в заявлении.

Кроме того, говорится в материале, семья Кинга также «противодействовала» публикации документов. Двое детей Кинга, 67-летний Мартин III и 62-летняя Бернис, сказали, что убийство их отца было предметом общественного любопытства на протяжении десятилетий. Они подчеркнули личный характер дела и призвали «рассматривать файлы в их полном историческом контексте». Бернис Кинг было 5 лет, когда ее отец был убит в возрасте 39 лет. Мартину III было 10 лет.

В январе 2025 года Трамп поручил подготовить план полного обнародования материалов по делам, связанным с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его младшего брата бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга. По словам Трампа, обнародование информации об этих убийствах «отвечает общественным интересам», несмотря на то, что «ни один закон конгресса не предписывает разглашать» эти данные.

Во время своей предвыборной кампании Трамп также обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна, но в последние дни он жестко раскритиковал однопартийцев за нападки на генерального прокурора США Пэм Бонди «из-за парня, который все никак не умрет». Бонди сначала заявила, что у нее на столе лежит «список клиентов», которым Эпштейн предлагал сексуальные услуги несовершеннолетних девушек, но позднее отказалась от своих слов, пояснив, что имела в виду не поименный список сообщников финансиста, а материалы дела в целом.

Доказательств участия Трампа в преступлениях Эпштейна нет, притом что и сам политик, и его поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич фигурируют в файлах дела.

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политик, президент США
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