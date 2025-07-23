Продюсера Baza арестовали по делу о взятке вслед за главредом

Продюсера телеграм-канала Baza Лукьянову отправили под арест до 20 сентября по делу о взятках. Ранее по тому же обвинению был арестован главред канала Трифонов. Его адвокат говорил о нарушениях при допросе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия отправил в СИЗО до 20 сентября продюсера телеграм-канала Baza Татьяну Лукьянову. Об этом РБК рассказал ее адвокат Егор Филин.

Ее обвиняют по ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере группой лиц). До этого по тому же обвинению арестовали главного редактора телеграм-канала Глеба Трифонова. Его адвокат Алексей Михальчик полагает, что такое решение было принято следствием в качестве меры психологического давления. Ни Лукьянова, ни Трифонов вину не признают.

Трифонов и Лукьянова были задержаны накануне. Следственный комитет считает их причастными к даче взяток полицейским. Накануне также было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК). Их задержали в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области.

Позднее Baza сообщила, что Трифонова и его невесту «вывели из тонированного автобуса» во дворе здания Следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. До этого более десяти часов не было информации о его местонахождении.

Также 22 июля в офисе Baza прошли обыски, связанные с делом о превышении полномочий сотрудниками полиции из-за передачи информации. Гендиректор телеграм-канала Анатолий Сулейманов сообщал РБК, что по меньшей мере пятерых сотрудников редакции, в том числе Трифонова, забрали на допрос, Михальчук позднее уточнил, что двоих из них отпустили без предъявления обвинений.

Сулейманов отверг претензии, что Baza покупала «сливы» у силовиков. По его словам, канал регулярно общается с ними, но «так же, как и все журналисты».