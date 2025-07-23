Габрелянов назвал обвинения в адрес главреда Baza «выдуманной штукой»

Дело против главреда Baza не имеет под собой оснований, заявил РБК основатель холдинга News Media Арам Габрелянов перед заседанием суда, который изберет меру пресечения Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой по делу о даче взятки

Глеб Трифонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Перед началом заседания по избранию меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взятки, основатель холдинга News Media Арам Габрелянов в разговоре с РБК высказал уверенность, что дело против Трифонова не имеет под собой оснований.

По мнению Габрелянова, обвинения не стоят «яйца выеденного» и выглядят как «просто выдуманная штука для того, чтобы попытаться надавить на полицейских, что они торговали информацией». Он подчеркнул, что у следствия нет ни фактов, ни аргументов, а все обвинения сводятся к голословным утверждениям: «вот, что-то вы там перечисляли».

Габрелянов также обратил внимание на процессуальные нарушения при задержании и допросе журналиста: «Допрос Глеба Трифонова вообще не может иметь никакой юридической силы, потому что его допрашивали со всеми нарушениями в 3 часа ночи. То есть допрашивать можно после 22 часов по закону, который утвержден. Так экстренно допрашивать можно только террористов. Ну, естественно, Глеб никакой не террорист».

Комментируя длительный недопуск адвоката к Трифонову, Габрелянов заявил, что следствие, по его мнению, не могло определиться с формулировкой обвинения. Он утверждает, что изначально рассчитывали найти подтверждение «оплаты полицейских» через бухгалтерские документы редакции, однако «ничего не нашли».

По словам основателя News Media, следователи начали экстренно изучать банковскую карту Трифонова и интерпретировать обычные платежи как переводы полицейским. Он заявил, что Трифонов если и покупал материалы, то не у сотрудников полиции. Спортивные материалы публиковались, например, в его телеграм-канале «Мутко против», у которого свыше 65 тыс. подписчиков.

«Когда сказали «Скажите, у кого?», они предъявили женщину, которой 74 года. Глеб с ней даже не знаком. Он знать не знает», — рассказал он. По словам Габрелянова, редакция предлагала провести очную ставку Трифонова с полицейскими, но «следаки отказались категорически, потому что это смешно, цирк с конями».

По мнению Габрелянова, дело против Трифонова не выдерживает юридической критики: «Это же не 37-й год, где «вот, ты виноват». Нужно доказать, что ты виноват. Это нужно доказать, что Глеб знал, что это полицейские, что он у них покупал информацию как у полицейских. А он — он их знать не знал».

В завершение он подчеркнул, что состав обвинения требует как минимум личного знакомства с предполагаемыми должностными лицами, которым передавались деньги: «Как можно давать должностному лицу взятку, если ты его даже не знаешь?»

Дело в отношении Трифонова возбуждено по статье о даче взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 291 УК), которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Его задержали вместе с продюсером Татьяной Лукьяновой накануне, 22 июля. Перед этим в офисе Baza прошли обыски. В Следственном комитете сообщали, что они связаны с делом о превышении полномочий сотрудниками полиции из-за передачи информации.