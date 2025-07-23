Главы делегаций Москвы и Киева начали встречу тет-а-тет в Стамбуле

Дворец Чираган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Главы делегаций России и Украины — помощник российского президента Владимир Мединский и секретарь СНБО Рустем Умеров — проводят двустороннюю встречу в стамбульском дворце Чираган, сообщил источник РБК в переговорной группе.

Встреча проходит тет-а-тет, уточнил он.

Российская и украинская делегации прибыли в Турцию днем 23 июля для проведения третьего раунда прямых переговоров. Умеров, а также глава офиса украинского президента Андрей Ермак (не входит в состав делегации) встретились в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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