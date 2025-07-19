 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский сообщил о предложении Москве провести новые переговоры

Зеленский: Украина предложила России провести переговоры на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Украинская делегация предложила российской стороне провести новые переговоры на следующей неделе, заявил Зеленский. Он отметил, что динамику встреч нужно увеличивать. Последний раз стороны встречались больше месяца назад — 2 июня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен. «И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — сказал президент.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет. По словам собеседника агентства, они будут согласованы позднее.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Песков счел позитивным сигналом заявление Киева о динамике в переговорах
Политика
Дмитрий Песков

Россия и Украина после трехлетнего перерыва в переговорах провели две встречи в Стамбуле — делегации встречались 16 мая и 2 июня. На последних переговорах российская и украинская стороны представили свои проекты меморандумов с предложениями по прекращению огня и договорились о передаче тел погибших. Тогда же делегации достигли соглашения об обмене тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет.

Российские власти сообщали о готовности провести третий раунд переговоров на неделе после 22 июня. 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва так и не получила сигналов от Киева насчет следующего раунда переговоров.

18 июля Зеленский сообщил, что провел встречу с Умеровым и поручил ему «активизировать переговорный трек». Тогда украинский президент также напомнил, что украинская и российская стороны продолжают выполнять договоренности, однако в этом процессе «требуется больше динамики». В Кремле сочли заявление президента Украины о необходимости активизации переговорного процесса «позитивным сигналом». Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
При участии
Андрей Винокуров
Украина Россия переговоры мирное урегулирование
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Путин заявил Эрдогану о принципиальном настрое на переговоры по Украине
Политика
Зеленский поручил Умерову «активизировать переговорный трек»
Политика
Сибига заявил о готовности Украины к переговорам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
В РЖД сообщили о задержке 75 поездов после утренней атаки дронов Политика, 21:14
FT узнала о предупреждении Токио своим фирмам на Тайване на случай атаки Политика, 20:59
Минсельхоз США уволил сотрудников из России и Китая из-за безопасности Политика, 20:48
Аэропорт Внуково во второй раз за день приостановил полеты Политика, 20:41
В АТОР сообщили, что на перевернувшемся во Вьетнаме судне не было россиян Общество, 20:31
Российская Team Spirit выиграла Кубок мира в Dota 2 и получила $1 млн Спорт, 20:26
Зеленский сообщил о предложении Москве провести новые переговоры Политика, 20:19
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Дагестане перевернулся грузовик с 18 детьми в кузове Общество, 20:10
Азербайджан решил подать иск против России из-за крушения самолета AZAL Политика, 20:09
В Раде заявили, что уровень бедности на Украине вырос до 37% Политика, 20:02
«Локомотив» разгромил «Сочи» в первом туре РПЛ, забив три гола в концовке Спорт, 19:59
Один из старейших брокеров России сменил владельца Инвестиции, 19:55
Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу Политика, 19:40
Европарламент исключил вступление Грузии в ЕС при «авторитарном курсе» Политика, 19:23