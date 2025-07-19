Зеленский сообщил о предложении Москве провести новые переговоры

Украинская делегация предложила российской стороне провести новые переговоры на следующей неделе, заявил Зеленский. Он отметил, что динамику встреч нужно увеличивать. Последний раз стороны встречались больше месяца назад — 2 июня

Владимир Зеленский (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен. «И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — сказал президент.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет. По словам собеседника агентства, они будут согласованы позднее.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Россия и Украина после трехлетнего перерыва в переговорах провели две встречи в Стамбуле — делегации встречались 16 мая и 2 июня. На последних переговорах российская и украинская стороны представили свои проекты меморандумов с предложениями по прекращению огня и договорились о передаче тел погибших. Тогда же делегации достигли соглашения об обмене тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет.

Российские власти сообщали о готовности провести третий раунд переговоров на неделе после 22 июня. 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва так и не получила сигналов от Киева насчет следующего раунда переговоров.

18 июля Зеленский сообщил, что провел встречу с Умеровым и поручил ему «активизировать переговорный трек». Тогда украинский президент также напомнил, что украинская и российская стороны продолжают выполнять договоренности, однако в этом процессе «требуется больше динамики». В Кремле сочли заявление президента Украины о необходимости активизации переговорного процесса «позитивным сигналом». Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной.