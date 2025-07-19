Зеленский сообщил о предложении Москве провести новые переговоры
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
«Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен. «И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — сказал президент.
ТАСС со ссылкой на источник пишет, что дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет. По словам собеседника агентства, они будут согласованы позднее.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Россия и Украина после трехлетнего перерыва в переговорах провели две встречи в Стамбуле — делегации встречались 16 мая и 2 июня. На последних переговорах российская и украинская стороны представили свои проекты меморандумов с предложениями по прекращению огня и договорились о передаче тел погибших. Тогда же делегации достигли соглашения об обмене тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет.
Российские власти сообщали о готовности провести третий раунд переговоров на неделе после 22 июня. 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва так и не получила сигналов от Киева насчет следующего раунда переговоров.
18 июля Зеленский сообщил, что провел встречу с Умеровым и поручил ему «активизировать переговорный трек». Тогда украинский президент также напомнил, что украинская и российская стороны продолжают выполнять договоренности, однако в этом процессе «требуется больше динамики». В Кремле сочли заявление президента Украины о необходимости активизации переговорного процесса «позитивным сигналом». Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной.
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