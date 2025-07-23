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Инфографика РБК ,  
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США выйдут из ЮНЕСКО в третий раз. Кто еще покидал объединение

США решили 31 декабря 2026 года в третий раз выйти из ЮНЕСКО
Сюжет
Инфографика РБК
Дональд Трамп заявил о выходе США из ЮНЕСКО. Штаты уже дважды выходили из объединения — при Рональде Рейгане и в первый срок Трампа. Какие еще страны покидали ЮНЕСКО и по каким причинам — в материале РБК
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО из-за «антиамериканского курса» организации. Согласно заявлению Госдепартамента, это произойдет 31 декабря 2026 года.

Что означает выход из ЮНЕСКО

На территории Соединенных Штатов находятся 26 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе: Статуя Свободы в Нью-Йорке, Большой каньон, Йеллоустонский и Йосемитский национальные парки. Выход страны из организации не повлияет на их статус. Согласно конвенции 1972 года, ответственность за сохранность и финансирование таких объектов лежит на государствах, в которых они находятся.

Как США и другие страны покидали ЮНЕСКО

США уже дважды выходили из ЮНЕСКО. В 1984 году администрация Рональда Рейгана приняла решение о выходе из-за «излишней политизации» и «неразумной» траты бюджета.

В 2019 году, во время первого срока Трампа, США снова покинули ЮНЕСКО, а вместе с ними — Израиль. Обе страны объяснили этот шаг «антиизраильской предвзятостью» организации. За год до этого ЮНЕСКО приняла резолюцию, отрицающую историческую связь евреев с Храмовой горой в Иерусалиме.

В 1957 году ЮАР вышла из состава ЮНЕСКО, обвинив организацию во вмешательстве в ее внутреннюю расовую политику. После прихода к власти Нельсона Манделы в 1994 году республика вернулась в организацию.

В 1985 году организацию покинули Великобритания и Сингапур, но потом тоже вернулись — в 1997 и 2003 годах соответственно.

Весной 2025 года о выходе из структуры объявили власти Никарагуа. Поводом стало вручение ЮНЕСКО премии газете La Prensa, оппозиционной многолетнему правителю страны Даниэлю Ортеге.

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София Шошина София Шошина, Мария Лозовая
ЮНЕСКО США Израиль ЮАР Великобритания Сингапур Никарагуа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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