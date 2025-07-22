Госдеп США назвал срок выхода из ЮНЕСКО

США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года, сообщили в Госдепартаменте. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте пояснили, что решение связано с поддержкой ЮНЕСКО «разжигающих рознь культурных и социальных целей». Кроме того, там добавили, что решение «принять Палестину в качестве государства-члена является крайне проблематичным, противоречит политике США и способствует распространению антиизраильской риторики в организации».

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО из-за «антиамериканского вектора» организации. В администрации США не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI, diversity, equity and inclusion) и считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений.

В феврале Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, который прежде критиковал за «предвзятость» в отношении Израиля.

В 2017 году, при первом сроке Трампа, США также объявили о выходе из ЮНЕСКО, назвав причиной «длительную антиизраильскую предвзятость» организации. В 2023-м, при президентстве Джо Байдена, Соединенные Штаты вернулись в состав ЮНЕСКО.