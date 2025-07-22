Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО из-за «антиамериканского вектора» организации, сообщили в Белом доме.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила The New York Post, что организация поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели», которые «полностью противоречат здравому смыслу» и политике действующих властей Соединенных Штатов.
В администрации США не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI, diversity, equity, and inclusion) и считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений, сказала Келли.
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