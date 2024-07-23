Воевавших за ВСУ грузин допросили о подготовке убийства Иванишвили

Воевавших на Украине грузин допросили по делу о теракте против Иванишвили

Вернувшиеся с Украины грузины начали получать повестки в Службу госбезопасности по делу о теракте против основателя правящей партии «Грузинская мечта». Один из них назвал претензии ведомства несуразными

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Спецслужбы Грузии расследуют дело о подготовке теракта против основателя партии «Грузинская мечта», миллиардера и влиятельного политика Бидзины Иванишвили. Об этом стало известно после допроса Гелы Кахабришвили — гражданина Грузии, принимавшего участие в конфликте на Украине, о вопросах следователей к нему рассказал адвокат, передает «Имеди».

«Оказывается, в Грузии планируется террористический акт, с помощью которого должно быть свергнуто правительство. Может быть, была информация, заявление, на которое правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом. Я приветствую это, они должны провести полное расследование», — сказал адвокат Михаил Рамишвили.

68-летний Бидзина Иванишвили (в России также известен как Борис), как отмечают Forbes и Bloomberg, заработал свое состояние на различных активах в России в 1990-х. Среди них были Стойленский и Михайловский ГОКи в Белгородской и Курской областях, банк «Российский кредит», агропромышленная компания «Стойленская нива», сеть аптек «Доктор Столетов». В 2003-м он начал продажу активов, от последних бизнесмен избавился в 2012-м. Его состояние Bloomberg оценивает в $7,3 млрд. После победы «Грузинской мечты» в 2012 году на выборах, где ее основными конкурентами были сторонники Михаила Саакашвили, Иванишвили стал премьер-министром Грузии, но уже через год покинул свой пост. В конце 2023-го миллиардер объявил, что вернется к политической деятельности. На текущий год в Грузии запланированы очередные выборы в парламент.

Ранее на допрос по делу о подготовке госпереворота в Грузии был вызван Лаша Чигладзе, также участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ. Как передает Civil, среди вызванных по этому же делу — Константина Джгамаия, Бесо Бенделиани, Важа Цецадзе, Лаша Чигладзе и Надим Хмаладзе. Последний рассказывал, что его спрашивали о пребывании на Украине.

Так как дело имеет гриф «секретно», опрошенным гражданам и их адвокатам запрещено публично рассказывать детали. Адвокат Торнике Чиковани, представляющий интересы Константина Джгамаии, рассказал, что дело ведется по ст. 315 и 18-323 УК Грузии: первая касается заговора или мятежа с целью изменения конституционного строя государства насильственным путем, а вторая статья включает преступления, связанные с терроризмом.

Один из вызванных на допрос, Бенделиани, назвал Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии ведомством, где, «очевидно, периодически видят какие-то несуразные сны, снятся перевороты, мятежи и т.д., что смешно, в полном смысле этого слова». Он подчеркнул, что боролся с Россией, готов отвечать на вопросы только в суде, а спецслужбе он не доверяет.

Многие граждане Грузии, участвующие в российско-украинском конфликте на стороне Киева, объединились в «Грузинский национальный легион», который в России признан террористической организацией, его деятельность запрещена российским судом. «Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения», — указывает ФСБ.