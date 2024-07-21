Вернувшегося с Украины грузина допросили по делу о попытке госпереворота

Гражданина Грузии Лашу Чигладзе, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины, вызвали на допрос по делу о попытке государственного переворота, передает телеканал Rustavi2 со ссылкой на его адвоката Лаша Ткешеладзе.

«Следствие идет по статье 315 [УК Грузии, «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя»]. Остальное под грифом «секретно». Лашу вызвали в суд, потому что он воевал на Украине, у него есть награды», — сказал он. Правозащитник назвал это дело политизированным.

Как уточняет Mtavati, Чигладзе допросили в Тбилисском городском суде. Само дело завели год назад, тогда он уже уехал на Украину. «Sputnik Грузия» пишет, что на допрос в Службу госбезопасности Грузии вызвали еще одного добровольца — Надыма Хмаладзе, однако пока неизвестно, связан ли он с тем же уголовным делом.

Служба безопасности Грузии предупреждала, что в октябре—декабре 2023 года в стране готовились беспорядки с целью свергнуть власть. Они могли произойти в том числе по аналогии с Евромайданом. Планы включали создание палаточного городка, возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, блокирование правительственных зданий и «другие незаконные действия», добавили в службе. Там не уточнили, когда именно было заведено уголовное дело по статье о попытке госпереворота.