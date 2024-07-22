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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Грузии предрек скорое окончание конфликта на Украине из-за Трампа

Премьер Грузии Кобахидзе: при Трампе конфликт на Украине закончится раньше
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Победа на выборах президента в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа позволит закончить быстрее конфликт на Украине, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит телеканал Rustavi2.

«Единственное, что можно сказать [по поводу выборов в США], — если Трамп выиграет выборы, война на Украине закончится раньше, и тогда ситуация в нашем регионе тоже успокоится раньше», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что если в регионе настанет мир, то будет больше справедливости по отношению к Грузии, а все остальное — «выбор американцев».

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21 июля Байден объявил о своем выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». По словам главы государства, теперь он сосредоточится исключительно на выполнении своих обязанностей на оставшийся срок.

От Республиканской партии кандидатом на выборы стал Дональд Трамп. После отказа Байдена от участия в президентской гонке Трамп заявил, что его оппонент был худшим главой государства в истории США.

Трамп неоднократно заявлял, что после прихода к власти он сможет разрешить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Он связывал начало противостояния с реакцией России на провал администрации Байдена в Афганистане, когда в 2021 году США вывели войска из исламской страны.

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Ираклий Кобахидзе Грузия Украина США Дональд Трамп
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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